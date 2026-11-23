Thomas Gottschalk (76) ist wieder Opa geworden: Sein jüngerer Sohn Tristan und dessen Frau Alexa bekamen in den Vereinigten Staaten einen Sohn. Über das Geschlecht und den Vornamen des Neugeborenen herrschte zunächst Unklarheit, doch nun machte der Showmaster gegenüber Bild beides öffentlich. Der Junge trägt den ausgefallenen Namen Banks Paris Gottschalk. Thomas ist über die Geburt seines Enkels sehr glücklich und erzählte der Zeitung: "Ich bin happy und freue mich sehr über meinen neuen Enkel. Es ist ein Junge, er heißt Banks Paris Gottschalk. Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren Großvater sein zu dürfen." Damit ist auch die seit Bekanntwerden der Babynews bestehende Unklarheit ausgeräumt. Mehr Details zur Geburt, etwa zum genauen Datum oder zu Größe und Gewicht des Neugeborenen, nannte der Entertainer in dem Gespräch nicht.

Für Tristan und Alexa ist der kleine Banks Paris schon ihr zweites gemeinsames Kind. Das Ehepaar, das an der US-Ostküste zu Hause ist, durfte bereits 2024 eine Tochter begrüßen, die sich nun über ihre neue Rolle als große Schwester freuen darf. Darüber hinaus ist Tristan Vater eines 16-jährigen Sohnes aus einer früheren Partnerschaft. Auch Thomas' älterer Sohn Roman hat bereits Nachwuchs: Er ist Vater eines Jungen und wohnt mit seiner Familie in San Diego. Die Familie des Showmasters verteilt sich damit über beide Küsten der Vereinigten Staaten. Insgesamt darf sich Thomas inzwischen über vier Enkel freuen.

Öffentlich gemacht hatte den Familienzuwachs zuvor Thomas' Ex-Frau Thea (80). Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie das Neugeborene in New Jersey strahlend im Arm hält. Wer die Eltern sind, welches Geschlecht das Baby hat und wie es heißt, verriet sie damals allerdings noch nicht. Aus der Ehe von Thea und Thomas gingen die beiden Söhne Roman und Tristan hervor. Tristan lernte die US-Amerikanerin Alexa 2018 auf einer Geburtstagsfeier kennen; im Mai 2023 folgte schließlich die Hochzeit im New Yorker Metropolitan Club in Manhattan. Über seine Liebe zu seiner heutigen Frau hatte sich Tristan seinerzeit ebenfalls gegenüber Bild geäußert. "Wir passen einfach sehr gut zusammen und haben großes Glück, uns kennengelernt zu haben", erklärte er seinerzeit gegenüber dem Blatt. Inzwischen ist aus dem Paar eine kleine Familie mit zwei gemeinsamen Kindern geworden.

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RTL / Julia Feldhagen Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

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Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk begrüßt ein weiteres Enkelkind, November 2026

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