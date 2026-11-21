Melania Trump (56) spricht in der neuen, zweiteiligen Amazon-Prime-Dokuserie "Melania: The Series" ungewöhnlich offen über ihre Ehe mit US-Präsident Donald Trump (80). Dabei verrät die First Lady auch, weshalb ihr Mann sie offenbar für die schwierigere Partnerin hält. In einem Ausschnitt, den Daily Beast verbreitete, nennt sie ihre Ehrlichkeit als Grund: "Er sagte: 'Oh, sie ist so schwierig', aber ich sage ihm die Wahrheit. Ich habe das Gefühl, dass manchmal zu viele Menschen um ihn herum sind, die 'Ja-Sager' sind, und das ist nicht gesund." Donald schätzt sich selbst hingegen anders ein. "Mit mir kommt man eigentlich sehr leicht aus, viel leichter, als die Öffentlichkeit verstehen würde", betont er in der Dokuserie. Über seine Frau sagt der Politiker hingegen, sie könne "durchaus schwieriger sein als ich". Melanias Äußerungen machen jedoch deutlich: Ihre direkte Art betrachtet sie nicht als Problem, sondern als ehrlichen Gegenpol zu den vielen zustimmenden Stimmen in Donalds Umfeld.

Ehrlichkeit allein reicht für eine funktionierende Beziehung nach Melanias Ansicht allerdings nicht aus. Mindestens genauso wichtig sei es, einander genügend Luft zum Atmen zu lassen. "Man kann nicht ununterbrochen Zeit mit dieser Person verbringen. Ich denke, Alleinsein ist sehr wichtig", erklärt sie. Paare sollten sich ihrer Ansicht nach gegenseitig so akzeptieren, wie sie sind. Dazu gehöre ebenfalls, dem anderen Raum für eigene Interessen zu geben, anstatt ihn ständig zu bedrängen oder zu nerven. Als weiteren Grundpfeiler nennt das ehemalige Model den offenen Austausch. "Ich denke, in einer Beziehung ist es gut, Kommunikation zu haben; das ist das Wichtigste", stellt Melania in der Amazon-Produktion klar. Auch unterschiedliche Ansichten müssten demnach nicht zwangsläufig zum Streit führen. Beide Partner könnten die Position des jeweils anderen respektieren und trotzdem an ihrer eigenen Meinung festhalten. Für solche Situationen hat die First Lady eine nüchterne Haltung: "Wenn man nicht einer Meinung ist, okay, machen wir weiter. Das ist normal!"

Regisseur Brett Ratner (57) spricht Melania in der Dokuserie außerdem auf die fast sechs Jahrzehnte dauernde Ehe ihrer Eltern Viktor Knavs und Amalija Knavs an. Auf seine Frage, was sie aus deren Partnerschaft gelernt habe, hebt sie vor allem Eigenständigkeit und gegenseitigen Freiraum hervor. In der Öffentlichkeit zeigt sich die First Lady während Donalds zweiter Amtszeit deutlich seltener: Laut einer Auswertung von Daily Beast ging die Zahl ihrer Auftritte im Vergleich zu seiner ersten Präsidentschaft um 40 Prozent zurück. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 war Melania demnach lediglich an 38 Tagen öffentlich zu sehen. Als zurückgezogen galt sie allerdings schon früher. Die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses Sarah Matthews beschrieb die damalige Distanz der First Lady gegenüber The Mirror US mit deutlichen Worten: "Das fasst es irgendwie zusammen: Es war allgemein bekannt, dass sie einfach nicht da war und nicht da sein wollte."

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Getty Images Melania Trump bei der New Yorker Premiere von Prime Videos "Melania, The Series" in der Alice Tully Hall

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGMs "Melania" im Trump Kennedy Center in Washington, DC

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