Bei den Trumps herrscht offenbar Funkstille: Donald Trump (80) und seine Ehefrau Melania Trump (56) sollen derzeit kaum noch miteinander sprechen. Berichten zufolge schläft das Präsidentenpaar sogar in getrennten Schlafzimmern. Autor Michael Wolff ging laut OK! Magazine noch weiter und bezeichnete die beiden als funktional getrennt. Ganz neu sind die Spekulationen um die Ehe der beiden nicht. Bereits vor rund fünf Wochen hatte Trump-Biograf Michael behauptet, dass Melania sich nahezu durchgehend in New York aufhalte. Mit ihrem Mann in Washington, D. C., lebe sie demnach nicht Seite an Seite. Der Autor stützte sich dabei auf Gerichtsunterlagen aus seinem Rechtsstreit mit der Familie Trump. Unabhängig bestätigt wurde seine Darstellung vom angeblich getrennten Alltag des Paares allerdings nicht. Was steckt hinter solchen Gerüchten? Beziehungstherapeutin DiMatteo hat die Behauptungen nun im Gespräch mit Irish Star eingeordnet.

Getrennte Schlafzimmer allein würden demnach "sehr wenig" aussagen. Zusammen mit der angeblich seltenen Kommunikation könnten sie jedoch auf eine "emotionale und partnerschaftliche Trennung" hindeuten. Ein baldiges Ehe-Aus des Paares, das seit 21 Jahren verheiratet ist, leitet die Expertin daraus allerdings nicht automatisch ab. "Die Frage, was als Nächstes passiert, ist nicht zwangsläufig eine Frage der Scheidung", stellte sie gegenüber dem Portal klar. Eine mögliche Distanz zwischen den Eheleuten bedeute also nicht zwingend, dass eine Trennung vor der Tür stehe. Auch die gemeinsamen Auftritte von Donald und Melania sieht DiMatteo mit anderen Augen. Diese seien nach Ansicht der Therapeutin nicht unbedingt ein Beweis für eine intakte, innige Beziehung. Vielmehr könnten sie zeigen, dass zwei Menschen bewusst lenken, welches Bild ihre Ehe nach außen abgibt. Allgemein erklärte die Expertin zu Partnerschaften mit einem narzisstischen Gegenüber: "Ehen mit einem narzisstischen Ehepartner können schwarz-weiß sein, nur gut oder nur schlecht, wertgeschätzt oder abgewertet, nützlich oder nutzlos, Verbündeter oder Bedrohung."

Mit Blick auf das Präsidentenpaar ergänzte sie: "Wenn sich die Nützlichkeit eines Ehepartners verändert, kann sich damit auch die Beziehung verändern. Das ist es, was wir bei den Trumps beobachten." Beziehungsexpertin Gemma Logan unterstrich gegenüber Irish Star ebenfalls, wie wichtig der Austausch ist: "Eine Ehe, in der zwei Menschen Berichten zufolge kaum miteinander sprechen, befindet sich eindeutig nicht an einem gesunden Punkt. Kommunikation ist der Herzschlag jeder langjährigen Beziehung." Fehle dieser dauerhaft, könnten Paare laut Gemma eher nebeneinanderher leben. Selbst während gemeinsamer Zeit fühle man sich dann emotional nicht mehr verbunden. Melania und Donald selbst haben sich bislang weder dazu geäußert, ob sie tatsächlich an verschiedenen Orten wohnen, noch dazu, wie es um ihre Beziehung steht. Somit handelt es sich auch bei den aktuellen Berichten über die Wohn- und Lebenssituation der beiden weiterhin um unbestätigte Aussagen.

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Getty Images Donald und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGM Studios' "Melania" im Kennedy Center in Washington, DC, am 29. Januar 2026

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