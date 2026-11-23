Herzogin Meghan (45) sorgt mit ihrer Lifestylemarke As Ever mal wieder für Gesprächsstoff. Diesmal geht es allerdings nicht um Marmelade, sondern um eine Werbegrafik. Für die Weihnachtsrabattaktion ihres Labels soll die Herzogin von Sussex ein Bild verwendet haben, das mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden ist. Das Motiv wurde vor wenigen Tagen auf Instagram geteilt und kündigt 25 Prozent Nachlass im gesamten Onlineshop an. Die Botschaft sieht dabei aus, als wäre sie mit Fruchtkompott auf Zuckerguss geschrieben. Wie die Daily Mail berichtet, schlugen Branchentools zur Erkennung künstlich erzeugter Inhalte bei dem Bild jedoch an. Sie fanden darin das unsichtbare digitale Wasserzeichen SynthID.

Besonders brisant ist der mögliche Einsatz, weil Meghan die Risiken der Technik zuvor selbst öffentlich thematisiert hatte. Bislang äußerten sich weder die Marke noch Meghan zu dem Vorwurf. Ob und in welchem Umfang KI tatsächlich bei der Gestaltung des Motivs zum Einsatz kam, ist daher derzeit nicht bestätigt. SynthID stammt von Google und dient dazu, künstlich erzeugte oder bearbeitete Inhalte unsichtbar zu markieren. Gegen die Instagram-Regeln zur Kennzeichnung von KI-Inhalten soll das As-Ever-Motiv dem Bericht zufolge allerdings nicht verstoßen haben.

Im August hatten sie und Harry gemeinsam vor den problematischen Folgen künstlicher Intelligenz gewarnt, vor allem mit Blick auf sexualisierte Deepfakes. "Kann KI unsere Welt verbessern, während sie zugleich das Schlimmste im Menschen ermöglicht?", fragte das Paar damals. Schon im Vorjahr hatte Meghan im Podcast "The Circuit" von Bloomberg-Journalistin Emily Chang betont, dass ihr eigener Alltag eher wenig technikgeprägt sei. "Ich bin in vielerlei Hinsicht ein bisschen altmodisch. Denn ich stamme aus einer Zeitkapsel handgeschriebener Notizen, in der man eine Briefmarke auf einen Brief klebte und ihn verschickte", erklärte die frühere Schauspielerin.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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Instagram / aseverofficial Meghan mit dem Adventskalender ihrer Luxusmarke As Ever

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