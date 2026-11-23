Nach vier gemeinsamen Jahren gehen Shelly Braun und Michael Naseband (61) getrennte Wege. Nun erklärt der Realitystar erstmals ausführlich, warum die Beziehung mit dem Schauspieler gescheitert ist. Auf Instagram berichtet Shelly, dass sich die beiden im Laufe der Zeit immer weiter voneinander entfernt hätten. Als Team hätten sie nicht mehr funktioniert. Irgendwann sei die Kluft zu groß gewesen, um sie noch zu überwinden. So schwer ihr der Schritt emotional auch gefallen sei, hält Shelly ihn für konsequent. "Dass wir uns getrennt haben, war die einzige richtige Entscheidung, die wir haben treffen können", betont sie in ihrem Instagram-Statement. Die intensive Zeit an Michaels Seite habe deutliche Spuren hinterlassen und sie auf unterschiedliche Weise geprägt. An ihren schönen Erinnerungen ändere das Liebes-Aus für sie allerdings nichts.

Zusätzlich beschäftigt Shelly, wie Michael nach der Trennung in den sozialen Medien reagiert haben soll. Unter seinem Trennungspost soll er Kommentare mit "Gefällt mir" markiert haben, die sie als abwertend empfindet. Das habe sie besonders verletzt, weil ihr Ex-Partner wisse, wie sehr sie sich manche Aussagen zu Herzen nehme. Zudem passe dieses Verhalten für sie nicht dazu, dass er nach außen hin gegenseitige Unterstützung signalisiere. Sie stellt klar, dass ehemalige Partner weder alles am anderen gut finden noch stets dieselbe Meinung vertreten müssten. Abwertungen gegen einen langjährigen Vertrauten sollten ihrer Ansicht nach aber nicht zusätzlich bestärkt werden. Eine grundsätzliche Abrechnung mit Michael ist ihr Statement trotzdem nicht. "Ich würde niemals ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Dafür haben wir einfach zu viel miteinander erlebt", erklärt Shelly auf Instagram. Sie wünsche Michael von Herzen alles Gute. Für den künftigen Umgang hofft sie vor allem, dass trotz getrennter Wege der gegenseitige Respekt erhalten bleibt.

Michael hatte die Trennung zuvor ebenfalls auf Instagram bestätigt. Anlass für seinen Beitrag war ein Zeitungsausschnitt, der über das Liebes-Aus berichtete. Der Schlussstrich folgte kurz nach der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars, in dem Shelly und Michael gemeinsam angetreten waren und früh die Show verlassen mussten. Den vermeintlichen Fluch der Sendung nahm der Schauspieler mit Humor. Zunächst hatte deshalb vieles nach einem besonders harmonischen Liebes-Aus geklungen: Michael vermittelte, dass zwischen ihnen kein großes Drama herrsche. Auch nach der Trennung sollen die beiden noch Zeit miteinander verbracht haben. Shellys aktuelle Schilderung zeichnet nun jedoch ein differenzierteres Bild der Situation. Zwar blickt sie voller Wertschätzung auf die vier gemeinsamen Jahre zurück. Gleichzeitig spricht sie aber offen darüber, wie sehr Michaels Umgang mit den abwertenden Kommentaren sie verletzt hat.

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