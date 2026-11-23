JoJo Siwa (23) und Chris Hughes werden die diesjährigen Feiertage nicht zusammen verbringen. Das verriet das Paar jetzt in der E!-Entertainment-Sendung "The Rundown". Chris verbringt die Zeit rund um seinen Geburtstag am 22. Dezember in seiner Heimat Gloucestershire. JoJo wird Weihnachten dagegen im kalifornischen Palm Springs feiern. Erst im Anschluss an die Feiertage plant die Sängerin, nach Großbritannien zu ihrem Partner zu reisen. Moderatorin Erin Lim Rhodes fragte das Paar, wie es die gemeinsame Weihnachtszeit organisiert hat. Chris gab daraufhin offen zu, dass die Terminplanung nicht ganz einfach ist: "Wir haben ein Problem, oder? Es überschneidet sich mit meinem Geburtstag ... Mein Geburtstag ist am 22. Dezember. Du kommst nach Weihnachten rüber." JoJo bestätigte die Pläne ihres Freundes knapp: "Ja, nach Weihnachten." Damit steht fest, dass die beiden die Festtage selbst getrennt voneinander verbringen werden und erst danach wieder vereint sind, wie The Sun berichtet.

Sobald JoJo in England angekommen ist, wollen die beiden das gemeinsame Feiern nachholen. Seinen eigenen Ehrentag nimmt Chris dabei ziemlich locker. "Wir müssen meinen Geburtstag nicht wirklich feiern. Ich bin aus dem Alter raus, mir ist mein Geburtstag ehrlich gesagt nicht so wichtig", erklärte der Realitystar in der Sendung. Erst kurz zuvor hatte das Paar in einem anderen Gespräch durchblicken lassen, dass es nicht in allen Punkten einer Meinung ist. Im Podcast "Pucker Up" ging es um die Familienplanung der beiden. JoJo berichtete, dass Chris sich frühestens in fünf Jahren vorstellen könne, Vater zu werden. Dieser Aussage widersprach der Brite jedoch, wie The Sun berichtet. Die Sängerin ließ unterdessen keinen Zweifel daran, wie sehr sie sich ein Kind wünsche. Damit wolle sie am liebsten nicht mehr allzu lange warten. Chris hingegen könne sich Nachwuchs erst nach einer Hochzeit vorstellen.

Kennengelernt hatten sich JoJo und Chris im Jahr 2025 bei "Celebrity Big Brother". Nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Show entwickelten die beiden Gefühle füreinander und wurden ein Paar. Ganz unkompliziert ist ihr Liebesleben seitdem allerdings nicht: Während JoJo in Kalifornien lebt, ist Chris in England zu Hause. Im vergangenen Jahr hatte JoJo die Weihnachtsfeier mit ihrer Familie kurzerhand um eine Woche vorverlegt, um die Feiertage selbst gemeinsam mit Chris in England verbringen zu können. In diesem Jahr müssen die beiden jedoch getrennt voneinander feiern. Ein Wiedersehen ist erst nach Weihnachten geplant, wenn JoJo nach Großbritannien reist.

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

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