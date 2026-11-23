Daniela Katzenberger (40) sorgt mit einer kryptischen Ansage für Aufsehen – und das kurz nach den öffentlichen Vorwürfen ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (34). In ihrer Instagram-Story erklärt die 40-Jährige, sie habe in diesem Jahr in ihrem persönlichen Umfeld gründlich aufgeräumt und sich dabei von "Energie-Vampiren" und Menschen getrennt, die sie emotional stressen. "Arschlöcher-Ausmisten", ist die drastische Wortwahl der TV-Bekanntheit. Weil Jenny erst vor Kurzem den Kontakt zu ihr abgebrochen und ihr mangelndes Interesse an ihren Söhnen vorgeworfen hatte, steht nun eine Frage im Raum: Gilt der Rundumschlag auch ihrer Halbschwester und deren Familie? Eine Antwort darauf liefert Daniela nicht. In ihrem Beitrag erwähnt sie Jenny mit keinem Wort. Welche Personen sie konkret im Sinn hat, lässt der Realitystar völlig offen.

Daniela verbindet ihre Instagrambotschaft außerdem mit einem klaren Rat an ihre Follower: "Bevor du Kohlenhydrate streichst, streich die Menschen, die dein Cortisol durch die Decke jagen." Jenny hatte ihren Entschluss, mit der Schwester zu brechen, zuvor in einem TV-Interview begründet, wie das OK! Magazin berichtet. Nach Ansicht der 34-Jährigen bemühe sich Daniela zu wenig um ihre kleinen Neffen. Selbst wenn die Wahl-Mallorquinerin in Deutschland und sogar in der Nähe von Worms sei, schaue sie laut Jenny nicht bei den Kindern vorbei. "Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist. Traurig, aber wahr", stellte die Sängerin klar. Und sie legte noch einmal nach: "Meine Kinder sind alles, alles für mich. Und wer sich dafür nicht interessiert, der ist für mich Luft. Sorry!"

Für Jenny ist die fehlende Beziehung zwischen ihrer Halbschwester und den Kindern nach eigener Aussage der ausschlaggebende Grund für den Kontaktabbruch. Daniela hatte auf die Anschuldigungen bereits mit einer genervten Botschaft in den sozialen Medien reagiert: "Wisst ihr, was ich in den letzten drei Jahren gelernt habe? Ich muss mich nicht zu jedem Bullshit äußern. Ich bin so müde von dem Scheiß", schrieb sie laut OK! Magazin. Auf die einzelnen Vorwürfe ihrer Halbschwester ging sie auch in dieser Botschaft nicht konkret ein. Ob das "Arschlöcher-Ausmisten" nun tatsächlich Jenny und ihrer Familie gilt oder ganz anderen Menschen aus Danielas Umfeld, bleibt damit vorerst ungeklärt.

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Instagram / jenny_frankhauser Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser im Juli 2021

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, August 2026

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