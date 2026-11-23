Alexander Zverev (29) muss seinen Traum vom dritten Titel bei den ATP Finals vorerst begraben. Der Hamburger unterlag Carlos Alcaraz (23) am Sonntag im Endspiel des Saisonabschlusses in Turin mit 2:6, 6:7 (7:9). Damit verpasste er die Chance, das prestigeträchtige Turnier zum dritten Mal zu gewinnen. Nach einem schwierigen ersten Satz steigerte sich Alexander im zweiten Durchgang deutlich und kämpfte sich trotz Schmerzen im Sprunggelenk zurück in die Partie. Im Tiebreak erspielte er sich sogar drei Satzbälle, konnte jedoch keinen davon nutzen. Stattdessen verwandelte Carlos seinen zweiten Matchball und sicherte sich damit seinen ersten Titel bei den ATP Finals. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatte Alexander vor allem mit seinem Aufschlag zu kämpfen. Nach dem Match erklärte er, dass ihn die Schmerzen im Sprunggelenk dabei eingeschränkt hätten. Dennoch zeigte er sich stolz auf seine Leistung und seinen Kampfgeist.

Zu Beginn wirkte Alexander nervös. Schon sein erstes Aufschlagspiel dauerte neun Minuten. Carlos retournierte zahlreiche seiner Aufschläge, erreichte selbst scheinbar unerreichbare Bälle und nahm seinem Gegner im ersten Satz gleich dreimal den Aufschlag ab. Beim Stand von 2:4 ließ Alexander seinem Frust freien Lauf: Nach einem verpatzten Volley schleuderte er seinen Schläger auf den Platz. Zudem geriet er mit der Schiedsrichterin aneinander, die ihm zwei Zeitverwarnungen erteilte. Auch der zweite Durchgang begann für ihn mit einem Aufschlagverlust zu null. Doch Alexander gab nicht auf. Vor den Augen von Fußballnationalspieler Nick Woltemade (24) gelang ihm das Rebreak zum 4:4. Anschließend kämpfte er sich bis in den Tiebreak, in dem ihm allerdings drei Satzbälle nicht zum Erfolg verhalfen. Da Jannik Sinner (25) verletzungsbedingt fehlte, waren Alexander und Carlos bereits vor Turnierbeginn als Favoriten gehandelt worden. Bis zum Finale hatten beide ihre vier vorherigen Begegnungen gewonnen. Wie Sky Sport Deutschland berichtet, konnte Carlos im Endspiel schließlich seine Überlegenheit beim Return ausspielen und sich den Titel sichern.

Für Carlos setzt sich der Erfolgslauf damit fort: Mit dem Triumph in Turin feierte er seinen 14. Sieg in Serie. Nach seinen Turniersiegen in Wien und beim Masters in Paris war es bereits sein dritter Titel in Folge. Da er bei den ATP Finals alle fünf Begegnungen für sich entscheiden konnte, erhielt er zudem das maximale Preisgeld von knapp 5,2 Millionen US-Dollar. Der siebenmalige Grand-Slam-Champion erreichte damit auch etwas, das seinem großen Vorbild Rafael Nadal (40) während dessen gesamter Karriere verwehrt blieb: Die spanische Tennislegende konnte die ATP Finals nie gewinnen. Alexander hatte seinen Kontrahenten bereits vor dem Endspiel in höchsten Tönen gelobt. Er genieße "die Herausforderung, gegen die Besten der Welt zu spielen", sagte er laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Carlos gehört, so wie er seit seinem Comeback spielt, zweifellos zu den besten Spielern der Welt. Vielleicht ist er sogar der beste Spieler der Welt." Das bis dahin einzige Aufeinandertreffen der beiden in diesem Jahr hatte Carlos im Halbfinale der Australian Open in fünf Sätzen für sich entschieden. Gegen ihn und Jannik Sinner war Alexander seit mehr als zwei Jahren kein Sieg mehr gelungen.

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026

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Getty Images Alexander Zverev im Finale der French Open gegen Flavio Cobolli in Roland Garros, Paris

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