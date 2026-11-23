Für Sahel wird die "Runde der Schande" bei Das große Promi-Büßen zur emotionalen Belastungsprobe. Gemeinsam mit Olivia Jones (57) schaut sich der Realitystar frühere TV-Szenen an, in denen sie andere bedroht, einen Gegenstand nach einem Teilnehmer wirft und einen Mann schlägt sowie tritt. Mit ihren gewalttätigen Ausrastern konfrontiert, schämt sich Sahel sichtlich und bricht schließlich bitterlich in Tränen aus. Im Gespräch erkennt sie, dass hinter ihrer extremen Wut häufig eine tiefe Verletzung und Trauer stecken. Diese Gefühle verwandle sie nach eigener Aussage oft in Aggression. Genau dieses Verhalten möchte die TV-Bekanntheit künftig hinter sich lassen. Von ihrer Teilnahme an der Show erhofft sie sich einen persönlichen "Reset". Ihr bisheriges Verhalten will sie künftig hinter sich lassen.

In den Rückblicken erkennt Olivia ein wiederkehrendes Muster: Sahels Aggressionen eskalierten demnach besonders dann, wenn sie mit einer anderen Frau um einen Mann konkurrierte. Die Szene, nach der sie wegen einer körperlichen Attacke aus einem Format fliegt, ist ihr heute äußerst unangenehm. "Natürlich schäme ich mich. Das ist maximal unangenehm. Ich habe mich tausendmal entschuldigt bei ihm", erklärt sie bei "Das große Promi-Büßen". Sie sehe sich selbst nicht gern so und halte sich grundsätzlich nicht für einen aggressiven Menschen. Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass ihre Ausbrüche alles andere überschatten, selbst wenn sie inhaltlich im Recht sei. Als dann auch aktuelle Bilder ihres Streits mit Nadja Großmann gezeigt werden, kochen die Emotionen erneut hoch. Sahel wurde wütend, schrie und weinte bitterlich. Olivia spricht den schnellen Wechsel zwischen Zorn und Tränen an. Sahel verweist daraufhin auf belastende Erfahrungen: "Ich habe viel gesehen, vielleicht mehr, als andere ertragen könnten." Ihre Entwicklung sieht sie als langwierigen Prozess: "Ich bin ja ein reflektierter Mensch. Es ist aber kein Fahrstuhl, sondern eine Treppe."

Wie schnell Sahels Gefühle auch im Camp hochkochen, zeigte zuvor der Streit um Aleksandar Petrovics (35) Schummelei bei einer Aufgabe. Bei einer Aufgabe hatte er ungefragt Wasser über ihren Pullover gegossen, damit die Sachen, die sie abgeben musste, mehr wiegen. Die Produktion bemerkte den Trick jedoch. Statt vier musste Sahel daraufhin 4,5 Kilogramm ihrer persönlichen Gegenstände abgeben. Nadjas lautstarke Vorwürfe brachten sie anschließend zusätzlich aus der Fassung. In der "Runde der Schande" stellt Sahel klar, dass sie dieses Muster durchbrechen will: "Genau deswegen bin ich hier. Weil ich das nicht sein will." Olivia bescheinigt ihr ein großes Kämpferherz, fordert den Realitystar zugleich aber dazu auf, sich der eigenen Wut zu stellen. Dafür bekommt Sahel einen Spiegel in die Hand. Mit dessen Hilfe soll sie sich selbst Ratschläge geben und einen liebevolleren Umgang mit sich finden. Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Sahel bei "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Sahel bei "Das große Promi-Büßen"

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