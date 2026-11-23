Ein Fund vom Straßenrand hat bei Bares für Rares für große Augen gesorgt. Verkäufer David präsentierte in der Trödelshow einen einzelnen Turnschuh der Marke Fila. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein gewöhnliches Modell: Der Sneaker wurde von James Rizzi (†61) als farbenfrohes Kunstwerk gestaltet und wird in einem Schaukasten präsentiert. Wie David in der Sendung erzählte, stand das Stück zunächst im Flur seines Onkels. Irgendwann landete es dann beim Sperrmüll auf der Straße. Kurzerhand rettete David den Schaukasten und nahm ihn mit nach Hause. Dort kam sein Fund allerdings nicht gut an, denn seine Frau wollte das farbenfrohe Objekt nicht in den eigenen vier Wänden haben. Deshalb soll der Schuh nun einen neuen Besitzer finden. Seine Erwartungen hielt David dabei bescheiden, er hoffte auf gerade einmal 50 Euro. Umso größer war die Überraschung, als Experte Colmar Schulte-Goltz (53) seine Schätzung verkündete: Er bezifferte den Wert auf 200 bis 300 Euro.

Moderator Horst Lichter (64) wusste sofort, wer hinter dem bunten Objekt steckt. "Wenn das mal kein Kunstwerk ist, weiß ich auch nicht", schwärmte er und ergänzte: "Rizzi, den kennt man. Der ist berühmt." Sein Gast konnte da nicht mitreden. "Kannte ich nicht", gab David offen zu. Colmar beschrieb das Werk als farbenfrohe Komposition "mit Wimmelcharakter" und führte aus: "Viele kleine Teile ergeben ein großes Ganzes." Außerdem klärte der Experte über die Herkunft auf. Der limitierte Sneaker wurde von Fila hergestellt, war einst bei Deichmann erhältlich und diente als Werbemittel. Das Kunstwerk trägt den Titel "It's not a shoe, it's a Rizzi!". Im Händlerraum hielt sich die Begeisterung trotz des prominenten Künstlers jedoch in Grenzen. Zu einer großen Bieterschlacht kam es nicht. Am Ende sicherte sich Jan Čížek den Sneaker mit einem Gebot von 120 Euro. David nahm das Angebot an und erzielte damit mehr als das Doppelte seines ursprünglich angesetzten Wunschpreises.

James war ein US-amerikanisch-italienischer Pop-Art-Künstler, der mit seinen farbenfrohen und detailreichen Motiven weltweit zahlreiche Fans begeisterte. Seine Werke waren nicht nur auf Leinwänden zu finden, sondern schmückten unter anderem auch Flugzeuge und Häuser. Darüber hinaus wagte er sich an Mode: Insgesamt gestaltete der Künstler sechs verschiedene Sneaker. Das Modell, das David nun bei Jan losgeworden ist, kam allerdings erst im April 2012 auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt war James bereits seit einigen Monaten tot. Er war am 26. Dezember 2011 im Alter von 61 Jahren gestorben. Laut Colmar handelt es sich bei dem Turnschuh deshalb um eines der letzten Stücke des Künstlers, auch wenn er erst nach dessen Tod veröffentlicht wurde. Davids Fund vom Straßenrand gehört damit zu einer kleinen Serie, in der James seine typische Bildsprache auf Schuhe übertrug.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Imago Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz im Juni 2024 in Essen-Rüttenscheid

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