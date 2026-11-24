Connor Storrie (26) hat zu der Kritik an seiner neuen Frisur eine klare Meinung. In einer neuen Folge des Vogue-Videoformats "Now Serving" spricht der Schauspieler zum ersten Mal ausführlich über die negativen Reaktionen auf seinen Buzzcut, den er erst vor Kurzem das erste Mal gezeigt hatte. Nebenbei steht der Heated Rivalry-Darsteller in der Küche und brät Burgerpattys. Bevor es an den Herd geht, mixt Connor in dem Clip aber erst einmal das Getränk, das er beim Ausgehen am liebsten trinkt. Er nennt es "Mezcal Mandy". Gemischt wird es aus Mezcal, Limette und Sodawasser. Dass um 10 Uhr morgens gedreht wird, hält den Schauspieler dabei nicht auf. Bezüglich seiner neuen Frisur zeigt er sich selbstsicher: Ihm selbst gefällt der neue Look, auch wenn viele Menschen im Netz offenbar wenig damit anfangen konnten. Beirren lässt sich Connor davon nicht.

"Ich habe das Gefühl, dass ich alle sechs Monate ein völlig anderer Mensch bin, und ich versuche, das anzunehmen", erklärt er. Dann wird er deutlich: "Mir gefällt die Frisur, aber die Leute waren sauer. Sie fanden es gar nicht gut. Na ja, schei* drauf. Ich mache mein Ding." Dass der Schauspieler so gelassen mit seinem Buzzcut umgeht, passt dazu, wie oft er seinen Stil schon verändert hat. Er blickt auf die einzelnen Phasen zurück. Aufgewachsen ist Connor im texanischen Odessa. An seine Outfits von damals erinnert er sich so: "Viele lange Cargoshorts, völlig ramponierte Tennisschuhe, Band-T-Shirts." Im Jahr 2016 zog er nach Kalifornien. Damals waren Jogginghosen mit tiefem Schritt angesagt, und auch er machte den Trend mit.

Heute sieht sein Leben in Sachen Mode ganz anders aus. Vogue hat ihn 2026 zum Best-Dressed-Coverstar gemacht. Bei Saint Laurent bekommt er inzwischen einen Platz in der ersten Reihe und sitzt dort neben Modeikonen wie Madonna (68) und Kate Moss (52). Nach der Zubereitung des Drinks zeigt er, was bei ihm im Alltag oft auf den Teller kommt: eine proteinreiche Mahlzeit in Form eines dekonstruierten Burgers. Dafür brät er Rindfleisch in Butter an und kombiniert es mit Provolone, Rucola, dicken Tomatenscheiben und Dijon-Senf. Das Produktionsteam kann sich für das schlichte Gericht offenbar nicht wirklich begeistern. Doch auch hier zeigt sich der Schauspieler unbeeindruckt und er isst seinen Teller einfach selbst leer. "Das ist mir egal. Mir schmeckt es", sagt er im Video.

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Getty Images Connor Storrie besucht die 78. Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles am 6. September 2026

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Imago Connor Storrie bei der Premiere von "Is This Thing On?" in Los Angeles, 2025

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