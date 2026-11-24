Daniela Büchner (48) platzt der Kragen: Die Reality-Bekanntheit stellt sich schützend vor ihre Tochter Jada Karabas (22) und wehrt sich jetzt auf Instagram gegen deren Kritiker. Auslöser war ein Beitrag von Promiflash, den die fünffache Mutter in ihrer Story teilte. Darunter hatten einige Nutzer angezweifelt, dass Jada neben den TV-Formaten überhaupt noch Zeit für ihr Studium finden könne. Kurz bevor Danni selbst zu einem Dreh aufbrach, nahm sie sich die Zeit, mit den Vorwürfen aufzuräumen. Sie stellte klar, dass ihre Tochter inzwischen im siebten Semester Jura studiere, gute Noten schreibe und nebenbei arbeite. Danni brachte es schließlich auf den Punkt: "Und JA, ab und zu macht sie auch TV... Also wo bitte ist das Problem?"

Dazu hatte Danni einige Kommentare veröffentlicht, in denen Jadas Jurastudium gänzlich infrage gestellt wurde. "Wenn sie wirklich studiert, hat sie aber viel Zeit nebenbei. Ich verbinde ein Jurastudium nur mit unheimlich viel Lernstoff", schrieb ein Nutzer. Danni ließ das nicht auf sich sitzen. "Bester Witz: DIESE AUSSAGEN", kommentierte sie die Äußerungen in ihrer Story. Gleichzeitig erinnerte sie daran, wie jung ihre Tochter noch ist, und richtete eine deutliche Frage an die Kritiker: "Sie ist jung (!) und wird morgen 22 Jahre alt. Wie wart ihr, als ihr jung wart?" Für Jada fand die stolze Mutter anschließend nur anerkennende Worte: "Sie ist ehrgeizig und zielstrebig. Ich bin sehr stolz auf sie!"

Aktuell sind Mutter und Tochter gemeinsam bei der Show Prominent verwandt auf RTL+ zu sehen. Ein weiteres Reality-Format an der Seite ihrer Mutter kann sich Jada nach dem Dreh allerdings nicht vorstellen. Im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" verriet sie kürzlich, dass die gemeinsame Produktion für sie besonders anstrengend gewesen sei. "Also, ich würd's nicht noch einmal machen, so sehr ich Mama liebe", lautete ihr deutliches Fazit. Für die weiteren Folgen kündigte sie zudem an: "Es wird auch zwischen mir und meiner Mutter nicht so harmonisch weitergehen." An der engen Beziehung zwischen den beiden habe die gemeinsame TV-Erfahrung allerdings nichts geändert.

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Imago Daniela Büchner im September 2026 in Köln

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Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Juli 2025

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