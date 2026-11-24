Evanthia Benetatou (34) sorgt derzeit mit einem ungewohnten Anblick für Aufsehen: Die Lippen der Realitybekanntheit sind deutlich geschwollen. In ihrer Instagram-Story meldete sich Eva jetzt bei ihrer Community, zeigte ihr Gesicht aus nächster Nähe und räumte direkt mit Spekulationen über eine erneute Beautybehandlung auf: "Die sehen einfach komplett frisch gemacht aus. Schön frisch gespritzt – sind sie aber nicht", stellte sie klar. Stattdessen vermutet sie einen Virusinfekt hinter der auffälligen Schwellung. Und der hat sie offenbar ordentlich erwischt: Neben geschwollenen Lippen machten ihr heftige Übelkeit und Schüttelfrost zu schaffen. Rund anderthalb Tage habe sie deshalb nahezu ausschließlich im Bett verbracht, geschlafen und versucht, sich zu erholen.

Die ersten Beschwerden traten am Wochenende auf, das Eva mit ihrem Cousin verbrachte. Gemeinsam mit ihrem Sohn George waren sie auf einem Weihnachtsmarkt unterwegs. Auf der anschließenden Autofahrt schlug das Unwohlsein plötzlich zu: Sowohl Eva als auch ihr Cousin bekamen nahezu zeitgleich starke Übelkeit und ein unangenehmes Gefühl im Magen. Zunächst vermutete die Influencerin, dass ihr eine Bratwurst vom Weihnachtsmarkt nicht bekommen sei. Doch schon bald wurde klar, dass mehr dahinterstecken könnte: Eva musste sich mehrfach übergeben. Wie schlimm es ihr dabei ging, machte sie gegenüber ihren Followern unmissverständlich deutlich: "Das war der absolute Horror. Ich hatte sowas noch nie."

Als mögliche Ansteckungsquelle hat Eva ihren Sohn George im Verdacht. Der Kleine habe sich bereits zuvor mit einem Infekt herumgeschlagen und sich nachts übergeben müssen. Danach sei er allerdings schnell wieder auf die Beine gekommen. "Aber ja, offensichtlich hat diese eine Nacht gereicht, damit ich es auch kriege", erklärte die Mutter in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Cousin und ihre Mutter seien erkrankt. Mittlerweile geht es Eva zwar langsam wieder etwas besser, ganz überstanden ist die Sache aber noch nicht. Vor allem ihr Magen mache ihr weiterhin zu schaffen. Was genau die starke Schwellung ihrer Lippen ausgelöst hat, möchte Eva nun schnellstmöglich von einem Arzt abklären lassen.

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Imago Eva Benetatou beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou zeigt ihre Lippen

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