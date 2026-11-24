Robert Pattinson (40) wollte für seinen Film "Good Time" offenbar nicht nur vor der Kamera einen Kriminellen verkörpern, sondern auch dessen Lebenswelt kennenlernen. Deshalb wagte sich der Hollywoodstar 2016 an einen Ort, den andere lieber meiden: das berüchtigte New Yorker Gefängnis Rikers Island. Gemeinsam mit Regisseur Josh Safdie erkundete er die Haftanstalt, ohne zuvor eine ausdrückliche Genehmigung einzuholen. Für den Ausflug hatte sich Robert mithilfe von Make-up äußerlich verändert, um zwischen den Insassen möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Sein Plan ging allerdings gründlich schief. Ein Gefangener erkannte sofort, dass der vermeintlich harte Kerl nicht hierhergehörte. "Was machst du hier drin? Ist das für ein Abschreckungsprogramm?", wollte dieser wissen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, könnte Roberts außergewöhnlicher Einsatz bei der Rollenvorbereitung auch für seine neue Aufgabe als James Bond von Vorteil sein.

Dass Robert überhaupt einen Blick hinter die Kulissen des Gefängnisses werfen konnte, verdankte er den Kontakten seines Regisseurs. Josh kannte damals einige Personen auf Rikers Island, darunter Buddy Duress, der später ebenfalls zum Cast von "Good Time" gehörte. Diese Verbindungen nutzten die beiden, um sich vor Ort ein Bild von den Haftbedingungen zu machen. Dabei sprachen sie sowohl mit Gefängnismitarbeitern als auch mit Insassen. Besonders ernüchternd verlief für Robert allerdings der Versuch, sich als glaubwürdiger Knastbewohner auszugeben. "Ich überzeugte niemanden", räumte der Schauspieler gegenüber The Hollywood Reporter ein. Auch seine vermeintlich einschüchternde Erscheinung hatte nicht die gewünschte Wirkung. "Ich dachte, ich würde wie eine Art harter Kerl aussehen, aber er durchschaute mich sofort", erinnerte er sich.

Seinen Part in "Good Time" hatte sich Robert ursprünglich selbst erkämpft. Der frühere "Twilight"-Darsteller war durch ein Werbemotiv zu ihrem Film "Daddy Longlegs" auf die Safdie-Brüder aufmerksam geworden und suchte daraufhin eigenständig den Kontakt. Als er später das Skript zu dem Film las, der schließlich als "Uncut Gems" erschien, wollte er unbedingt Teil des Projekts werden. Allerdings konnten ihm die Regisseure darin keine geeignete Hauptfigur anbieten. Stattdessen entwickelten sie eigens für ihn die Geschichte von "Good Time", in der Robert als Connie Nikas auf der Flucht ist. Nun steht dem Briten ein weiterer bedeutender Karriereschritt bevor: Als neuer James Bond übernimmt er die berühmte Agentenrolle von Daniel Craig (58). Denis Villeneuve (59) soll bei dem kommenden Abenteuer für Amazon MGM Studios Regie führen. Einen offiziellen Filmtitel oder Kinostart gibt es bisher nicht.

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Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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