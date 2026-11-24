Kate Merlan (39) und Jakub Merlan-Jarecki (31) wollen es noch einmal wissen: Nach ihrem Liebescomeback, das sie kürzlich bei Der Promihof öffentlich machten, plant das Paar eine zweite Hochzeit. Pünktlich zu ihrem fünften Hochzeitstag in diesem November verriet das Paar im RTL-Interview, dass es sich erneut das Jawort geben möchte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ihre erste Trauung im November 2021 fiel mitten in die Coronazeit und fand nur standesamtlich im kleinen Kreis statt. Diesmal soll es eine große Feier werden, die ganz nach Kates Geschmack ausgerichtet wird. Nach zwei zwischenzeitlichen Trennungen richten die beiden den Blick wieder nach vorn – und auch die Familienplanung ist wieder ein Thema.

Der Weg zurück zueinander war allerdings alles andere als ein Spaziergang. Kennen und lieben gelernt hatten sich Kate und Jakub Ende 2020. Nach der Hochzeit schlidderte ihre Beziehung aber zunehmend in eine Krise. Beide bezeichnen ihre damalige Partnerschaft rückblickend als toxisch: Es habe ständig Probleme, Missverständnisse und gekränkte Egos gegeben. Gleich zweimal zogen sie einen Schlussstrich, zuletzt im Jahr 2024. Mittlerweile sollen eine Therapie und Gespräche mit Freunden geholfen haben, dass sich beide auf Augenhöhe begegnen und auch die Eigenheiten des anderen besser akzeptieren. Ihr Liebes-Revival inszenierten die zwei dann mit einer ordentlichen Portion Humor: Ab April 2026 zeigte sich Kate auf Social Media immer wieder mit einem Teddybären, bis Anfang November in der RTLZWEI-Sendung "Der Promihof" herauskam, dass Jakub unter dem Kostüm steckte.

Für Zündstoff in der Ehe sorgte früher vor allem Kates intensive Nutzung von Social Media, die für sie als Influencerin auch zum Job gehört. Selbst auf gemeinsamen Reisen führte das immer wieder zu Streit. Besonders unromantisch endete ein Liebestrip nach Paris: Direkt unter dem Eiffelturm eskalierte ein Konflikt zwischen ihnen so heftig, dass sie in entgegengesetzte Richtungen davonliefen, statt ein Kussfoto vor dem Wahrzeichen zu machen. Auch der Kinderwunsch belastete die Beziehung damals schwer. Kate fühlte sich zurückgewiesen, während Jakub kein Kind in eine toxische oder kaputte Beziehung setzen wollte. Seit ihrer Versöhnung ziehen beide in diesem Punkt an einem Strang und wünschen sich eine große Familie mit vier Kindern.

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Imago Kate Merlan und ihr Ehemann Jakub Merlan-Jarecki im November 2026 in Hürth

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RTLZWEI Kate Merlan und Jakub im Teddykostüm, "Der Promihof" 2026

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