Für Connor Storrie war die erste Emmy-Nominierung "surreal"

Mit seiner ersten Emmy-Nominierung hat Connor Storrie (26) allen Grund zur Freude: Der 26-jährige Schauspieler wurde in der Kategorie "Bester Gastdarsteller in einer Comedy" für seine Moderation bei Saturday Night Live nominiert. Connor hatte am 28. Februar die Late-Night-Kultshow gehostet – mit Mumford & Sons als Musikgäste. Für einen ganz besonderen Moment sorgte er dabei, als er seinen Serienkollegen Hudson Williams (25) für einen Sketch auf die Bühne holte. "SNL war so ein 'Kneif-mich'-Moment in meiner Karriere", sagte Connor gegenüber The Hollywood Reporter. "Es war ein prägender Teil meines Lebens beim Aufwachsen, daher fühlt es sich unglaublich surreal an, von der Academy für die Moderation anerkannt zu werden. Ich bin so dankbar gegenüber allen, die diesen Abend möglich gemacht haben."

Interessant ist dabei die Konstellation rund um seine Serienhauptrolle: "Heated Rivalry", in dem Connor den russischen Eishockeyspieler Ilya Rozanov spielt, war aufgrund seiner kanadischen Finanzierung nicht Emmy-berechtigt. In Kanada räumte das queere Hockeydrama bei den Canadian Screen Awards aber gleich reihenweise ab – 16 Trophäen insgesamt, darunter beste Dramaserie, beste Regie und bestes Drehbuch für Serienschöpfer Jacob Tierney (46) sowie bester männlicher Hauptdarsteller für Hudson. Connor selbst war dort als US-Amerikaner nicht teilnahmeberechtigt.

Connor steht derzeit viel im Rampenlicht: Noch in diesem Sommer beginnen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Heated Rivalry", deren Ausstrahlung für Frühjahr 2027 geplant ist. Zuvor ist er außerdem in der A24-Komödie "Peaked" von Molly Gordon (30) zu sehen. Dass "Heated Rivalry" ein absolutes Phänomen ist, zeigte sich schon früh: Noch vor dem offiziellen Serienstart hatten Fans der Buchvorlage die Premiere in Toronto gestürmt, und seitdem hat die Show sowohl Connor als auch Hudson zu gefragten Stars gemacht.

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Getty Images Connor Storrie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

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Imago Connor Storrie in der "Today Show" über die Serie "Heated Rivalry"