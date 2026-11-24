Hinter der erfolgreichen Karriere von Derek Hough (41) verbirgt sich eine schmerzhafte Vergangenheit. In seiner Dokumentation "Symphony of Dance", die auf Hulu und Disney+ verfügbar ist, macht der Tänzer erstmals Andeutungen über sexuellen Missbrauch während seiner Kindheit. Der heutige Juror von Dancing with the Stars wuchs im US-Bundesstaat Utah auf, wo er offenbar schlimme Erfahrungen mit einem Nachbarn machte. "Er war, um es vorsichtig auszudrücken, körperlich einfach wirklich unangemessen zu mir", erinnert sich Derek. Weitere Einzelheiten über die Übergriffe oder die Identität des Mannes behält der TV-Star für sich. Doch seine Erlebnisse hinterließen offenbar tiefe Spuren. Neben dem mutmaßlichen Missbrauch musste er in jungen Jahren auch massive Gewalt durch Gleichaltrige ertragen. Einen Ausweg aus dieser belastenden Vergangenheit fand er schließlich in London, wo seine Leidenschaft für das Tanzen zu einer neuen Lebensperspektive wurde.

Wie grausam seine Kindheit zeitweise verlief, verdeutlicht Derek mit erschütternden Erinnerungen an die Jugendlichen aus seiner Umgebung. "Sie hängten mich an den Knöcheln an einem Baum auf, hielten mir eine Waffe an den Kopf, spuckten mich an, fesselten mich auf einem Feld und ließen mich dort zurück", schildert er in der Dokumentation. Als seine Eltern sich trennten und das bisherige Wohnviertel verließen, empfand er zunächst Erleichterung. Allerdings fehlte ihm anschließend jede Orientierung. Ein entscheidender Wendepunkt folgte, als er nach England zog und bei der Familie von Mark Ballas (40) unterkam, der heute ebenfalls durch "Dancing with the Stars" bekannt ist. An einer Schule für darstellende Künste konnte Derek sein tänzerisches Talent weiterentwickeln. Seine Schwester Julianne Hough (38), die ihm später nach London folgte, beschreibt seine damalige Entwicklung eindrucksvoll: Er sei plötzlich "sehr fokussiert" und "sehr ehrgeizig" gewesen.

Schon Monate vor den aktuellen Enthüllungen hatte Derek öffentlich gemacht, wie sehr er als Schüler unter seinen Mitschülern litt. Im Podcast "Bossticks" erzählte er, dass seine Begeisterung fürs Tanzen und seine schmächtige Statur ihn zur Zielscheibe machten. Die Attacken eskalierten derart, dass er nach einem Angriff blutend am Boden lag. Nachdem er begonnen hatte, sich gegen die Gewalt zur Wehr zu setzen, musste er schließlich die Schule verlassen. Auch seine Schwester Julianne machte erschütternde Erfahrungen. In "The Jamie Kern Lima Show" offenbarte sie, bereits mit vier Jahren sexuell missbraucht worden zu sein. Emotional deutete sie an, dass weitere Familienmitglieder betroffen gewesen seien. Besonders das Ausbleiben von Konsequenzen belastete sie: "Das war eine sehr, sehr verwirrende Zeit. Es gab kaum Konsequenzen für das, was passiert war." Derek hat ihre Aussagen bislang nicht öffentlich kommentiert.

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Getty Images Derek Hough, Profitänzer

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Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough bei der Premiere von Disneys "Tron: Ares"

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