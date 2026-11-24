Der norwegische Königshof hat eine Befragung von Kronprinzessin Mette-Marit (53) durch eine unabhängige Untersuchungskommission abgelehnt. Wie der Sender NRK berichtet, hatte das Gremium bereits im Oktober über das Büro des norwegischen Ministerpräsidenten um ein Gespräch gebeten, um Erkenntnisse über ihre früheren Kontakte zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) zu gewinnen. Jetzt steht fest, dass es dieses Treffen nicht geben wird: "Mit Rücksicht auf das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten bat der Hof das Büro des Ministerpräsidenten, die Angemessenheit einer Einladung zu einem Gespräch zu prüfen", erklärte Kommunikationschefin Guri Varpe gegenüber dem Sender. Konkretere Angaben dazu, warum eine Befragung der Kronprinzessin aus Sicht des Palastes nicht angemessen wäre, machte der Hof allerdings nicht.

Eingesetzt worden war die unabhängige Kommission vom norwegischen Parlament im April 2026, nachdem Anfang des Jahres öffentlich gewordene Dokumente aus dem Epstein-Komplex zahlreiche neue Fragen aufgeworfen hatten. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen vor allem Vorgänge rund um den norwegischen Auswärtigen Dienst sowie weitere Behörden des Landes, wobei die Ermittler Sachverhalte bis vor das Oslo-Abkommen von 1993 unter die Lupe nehmen. Weil die Kronprinzessin über einen längeren Zeitraum mit dem US-Unternehmer in Verbindung stand, stufte das Gremium ihre Aussagen als potenziell relevant ein. Durch die Absage des Palastes muss die Kommission ihre Arbeit nun jedoch ohne die erbetene Befragung fortsetzen – wie das Gremium darauf reagiert, ist bislang nicht bekannt.

Die Beziehung zwischen Mette-Marit und Jeffrey war zuletzt durch freigegebene Unterlagen erneut in den Fokus gerückt. Laut Recherchen der Journalisten Tore Gjerstad und Gard Oterholm gab es zwischen beiden zahlreiche E-Mails, Telefonate sowie persönliche Treffen, wobei einige Nachrichten vertraut und stellenweise sogar flirtend formuliert gewesen sein sollen. Aus den Dokumenten ging zudem hervor, dass der Austausch offenbar intensiver war und länger andauerte, als es der Palast zuvor dargestellt hatte. Nachdem Mette-Marit bereits 2019 erklärt hatte, die Schwere seiner Taten damals nicht gekannt zu haben, betonte sie in einem NRK-Interview, nicht gewusst zu haben, dass er ein Sexualstraftäter war. Nach deutlicher Kritik aus der Bevölkerung entschuldigte sich die Blondine im Frühjahr 2026 mehrfach öffentlich und bedauerte, überhaupt Kontakt zu Jeffrey gehabt zu haben.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit spricht bei der Fosse Lecture im Königspalast in Oslo, 23. April 2026

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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