Bei Julian (33) und Palina Claßen ist das Babyglück perfekt und die Freude darüber teilen zahlreiche Promis. Die beiden Social-Media-Stars hatten ihren Sohn Amari vor Kurzem auf Instagram vorgestellt. Seitdem füllt sich die Kommentarspalte unter dem Babypost mit liebevollen Nachrichten aus ihrem prominenten Freundes- und Bekanntenkreis. Twenty4tim (26) gehört zu den ersten Gratulanten und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch!" Auch Katja Krasavice (30) meldet sich zu Wort. Die Rapperin scheint die Nachricht schon sehnsüchtig erwartet zu haben, denn sie kommentiert: "Endlich! Glückwunsch!" Besonders herzlich fällt die Reaktion von Julians bestem Freund Rafael Neugart (31) aus: Er teilt das Glück der frischgebackenen Eltern und fiebert dem Moment entgegen, in dem er den kleinen Amari endlich selbst auf den Arm nehmen darf. Mit seiner Begeisterung steht er nicht allein da – binnen kürzester Zeit häufen sich unter dem Post zahllose Herzen und liebevolle Nachrichten von Fans wie auch von Kollegen.

"Ahh, ich freue mich so sehr für euch! Kann's kaum erwarten, den kleinen Zwerg kennenzulernen", schreibt Rafael unter den Instagram-Beitrag. Deutlich knapper reagiert Vanessa Borck (30), die ihre Freude mit nur drei Worten auf den Punkt bringt: "100 Prozent Liebe!" Stefano Zarrella (35) findet besonders herzliche Worte für die kleine Familie und hat für den Nachwuchs direkt ein Angebot parat. "Julian, Palina, so, so, so schön! Hab euch lieb! Nur das Beste für euch! Falls ihr möchtet, hat Amari schon einen Koch", witzelt der Influencer. Lina Baumann hat es hingegen besonders der Name des Kleinen angetan. "Ahhh, Glückwunsch. Was für ein schöner Name", schwärmt sie. Auch Jasi_xx3 (24) lässt es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren. Darüber hinaus schicken unter anderem Sarah Harrison (35), Kim Schiele, Mike Heiter (34), xLaeta, Lena Marie Ochmanczyk (21) und LionT (34) ihre Glückwünsche an die frischgebackenen Eltern.

Die Geburt ihres Sohnes hatten Julian und Palina mit einem emotionalen Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Darauf ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. Wie die frischgebackenen Eltern dazu bekanntgaben, wurde Amari morgens um 10:38 Uhr geboren. Für Julian und Palina ist der Junge ihr erstes gemeinsames Kind. Zudem gaben die beiden Entwarnung, was die Gesundheit von Mama und Nachwuchs angeht: Sowohl Palina als auch der Kleine seien wohlauf und es gehe ihnen bestens, teilten sie ihrer Community mit. Mit der Bekanntgabe lüfteten die beiden zudem direkt das Geheimnis um den vollständigen Namen ihres Sprösslings: Der Kleine heißt Amari Claßen. Viele ihrer Fans hatten der Ankunft des Babys bereits entgegengefiebert und überschütten die junge Familie nun ebenfalls mit Glückwünschen.

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Palina und Julian Claßen mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Imago Stefano Zarrella auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall in Berlin, 10.04.2026

Anzeige Anzeige