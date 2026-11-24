Bahar Kizil (38) zieht für ihre Gesundheit die Reißleine und legt ihre Musikkarriere vorerst auf Eis. Wie die Sängerin jetzt im Interview mit dem Magazin Stern verriet, hatte sie bis Februar 2026 ihr Gewicht auf 88 Kilogramm gesenkt. In den darauffolgenden Monaten seien jedoch zehn Kilogramm wieder hinzugekommen, "weil ich in alte Muster verfallen bin", erklärte sie. Vor allem der Druck ihres Alltags als Musikerin habe ihren Rhythmus aus dem Takt gebracht. Bahar ging oft erst sehr spät ins Bett und aß häufig erst nach ihren Auftritten. "Das war ein Teufelskreis. Den konnte ich nur durchbrechen, weil ich die Musik erst einmal pausiert habe", schilderte sie gegenüber dem Magazin ihre Beweggründe für die Auszeit. Die Pause bezeichnete sie im Interview als "eine schwere, aber eine gesunde Entscheidung". Statt der Bühne steht für Bahar jetzt also erst einmal das eigene Wohlbefinden im Fokus.

Ihre gesundheitliche Kehrtwende begann im Sommer 2025. Damals brachte Bahar 107 Kilogramm auf die Waage und arbeitete in einer Bäckerei. Genau dort kam der entscheidende Moment: "Ich stand in der Bäckerei und hatte überall am Körper Schmerzen. Es war die Jahre vorher schon schwierig, aber in dem Moment war es nicht mehr tragbar", erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Magazin. Hinzu kam ein erhöhtes Risiko für Diabetes. "Da habe ich gemerkt, dass ich die Reißleine ziehen muss", schilderte die Musikerin. Seitdem dokumentiert sie ihren Weg zu ihrem Wohlfühlgewicht auf Instagram und setzt dabei bewusst nicht auf schnelle Crashdiäten. Stattdessen betrachtet sie ihre Gesundheit als Ganzes und achtet etwa auch auf Hormone und genetische Faktoren. Erste Veränderungen bemerkt die Sängerin längst im Alltag: Treppen schafft sie ohne starkes Schnaufen, zudem sind die früheren Schmerzen in ihren Beinen verschwunden. Gemeine Kommentare über ihr Gewicht bekommt sie aber immer noch. Die zeigt sie ganz bewusst in ihren Videos, um klarzumachen, "dass das nicht okay ist".

Trotz des zwischenzeitlichen Rückschlags hat Bahar auf ihrer Abnehmreise schon einiges erreicht: Zuletzt zeigte die Waage 28 Kilogramm weniger an. Bis zu ihrem persönlichen Ziel fehlten ihr laut eigener Aussage noch rund 21 Kilogramm. Die Veränderung merkt sie aber nicht nur an den Zahlen, sondern auch an ihrem Körpergefühl und in ihrem Kleiderschrank. Leggings trägt sie inzwischen, weil sie sich darin wohlfühlt, und nicht mehr, weil andere Hosen nicht passen. Sport und Gewichtsabnahme hätten ihr nach eigener Darstellung außerdem mehr Kraft, Motivation und Schnelligkeit gebracht. Hinzu kämen mentale Klarheit, Freude am Training und neues Selbstvertrauen. Auf Instagram zeigt die Sängerin offen die Fortschritte und die Rückschläge auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit. Die Zahl auf der Waage ist für sie dabei nur ein Teil des Ganzen.

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, August 2026

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