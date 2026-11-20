Feiert Britney Spears (44) Thanksgiving in diesem Jahr wieder mit ihrer Familie? Nach jahrelangen Spannungen soll sich ihr Verhältnis zu ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears (35) deutlich verbessert haben. Das berichten mit der Situation vertraute Insider gegenüber TMZ. Die angebliche Versöhnung lässt die Angehörigen darauf hoffen, Britney am 26. November beim gemeinsamen Thanksgiving-Essen in Louisiana begrüßen zu können. Eine Einladung bekomme die Sängerin zwar jedes Jahr, in den vergangenen Jahren sei sie dem Familienfest jedoch ferngeblieben. Wo die Feier diesmal stattfinden soll, steht den Quellen zufolge noch nicht fest. Als Gastgeberin kommt Britneys Mutter Lynne Spears (71) infrage. Möglich sei aber auch, dass ein anderes Familienmitglied in Louisiana die Angehörigen zu sich einlädt. Die Hoffnung auf Britneys Teilnahme sei innerhalb der Familie jedenfalls groß.

Vor allem die berichtete Annäherung der Schwestern soll den Angehörigen Mut machen, dass ein Wiedersehen diesmal zustande kommt. Dabei hatte Britney erst Anfang November auf Instagram offenbar gegen Jamie Lynn ausgeteilt. Dass sich die beiden inzwischen wieder besser verstehen sollen, kommt deshalb überraschend. Was zwischenzeitlich zu einer möglichen Aussprache geführt haben könnte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ob Britney die Einladung zum Thanksgiving-Essen annehmen wird, ist bislang offen. Eine feste Zusage der Sängerin erwähnt TMZ nicht. Vorerst bleibt die gemeinsame Feier damit ein Wunsch ihrer Angehörigen. Auch die angebliche Versöhnung haben die Schwestern bisher nicht selbst bestätigt. Weder Britney noch die Zoey 101-Darstellerin äußerten sich öffentlich zu den Berichten oder zu möglichen gemeinsamen Plänen für den Feiertag.

Britneys Verhältnis zu ihren Angehörigen gilt seit Jahren als schwierig. Insbesondere seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 wurden familiäre Konflikte immer wieder öffentlich. Über 13 Jahre hinweg hatte die Vormundschaft das Leben und die Finanzen der Musikerin bestimmt. Ihrem Vater Jamie Spears (74) soll Britney seine Rolle dabei bis heute nicht verziehen haben. Zu ihm soll die Sängerin inzwischen keinen Kontakt mehr haben. Auch die Beziehung zu ihrer Mutter Lynne ist den Berichten zufolge weiterhin belastet. Zwar sollen Mutter und Tochter gelegentlich miteinander sprechen, doch Britneys Vertrauen sei nach wie vor beschädigt. Mit Jamie Lynn trug sie ebenfalls wiederholt Streitigkeiten öffentlich aus. Sollte die Sängerin der Einladung nach Louisiana tatsächlich folgen, wäre das gemeinsame Thanksgiving-Essen deshalb ein seltenes Wiedersehen im Kreis ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Britney Spears und Jamie Lynn Spears

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

Anzeige Anzeige