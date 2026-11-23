Britney Spears (44) ist überraschend zurück im Studio und arbeitet offenbar heimlich an einem neuen Album. Seit Donnerstag soll die US-Sängerin in London neue Songs aufnehmen. Wie The Sun berichtet, hat der Popstar für die Aufnahmen ein privates Tonstudio angemietet. Während ihres Aufenthalts sollen Britney und ihre Begleiter in einem nicht näher genannten Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der britischen Hauptstadt wohnen. Bei den Sessions soll die Sängerin vor allem mit neuen Klängen und frischen Ideen experimentieren. Dass sie sich wieder intensiv ihrer Musik widmet, dürfte viele überraschen: Noch 2024 hatte Britney ein Comeback kategorisch ausgeschlossen und erklärt, sie werde nie wieder in die Musikbranche zurückkehren. Nun scheint die Sängerin ihre Meinung geändert zu haben und arbeitet in London wieder an neuer Musik. Ob bereits ein Veröffentlichungstermin für die Platte feststeht oder welche musikalische Richtung sie einschlagen wird, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Ganz geheim blieb Britneys Reise nach Großbritannien jedoch nicht. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie mit britischem Akzent von ihrer Rückkehr und vom regnerischen Wetter erzählte. "Es ist wirklich lange her, seit ich in London war. Jetzt geht es los – draußen regnet es in Strömen", erzählte die "Gimme More"-Interpretin ihren Followern. Zudem zeigte sie sich bei einer Fahrt in einem Auto mit Chauffeur durch das Londoner West End. In der Bildunterschrift schrieb die Sängerin, dass sie auch an ihrer Schmucklinie arbeite. "Britney freut sich sehr, wieder da zu sein. Sie hat großartige Erinnerungen an Großbritannien", betonte ein Insider gegenüber The Sun. Britneys Sprecher wollten sich zu dem Aufenthalt nicht äußern. Zuletzt war eine Jubiläumsausgabe ihres dritten Albums "Britney" erschienen, die auch zuvor unveröffentlichte Songs enthält.

Die neuen Aufnahmen würden eine Kehrtwende markieren. 2024 erklärte sie laut The Sun, sie werde "niemals in die Musikbranche zurückkehren". Im Januar 2026 legte sie nach und kündigte an, nicht mehr in den USA auftreten zu wollen. In Großbritannien war sie zuletzt 2018 im Rahmen ihrer "Piece of Me"-Tour öffentlich unterwegs gewesen. Vor fünf Jahren endete die langjährige Vormundschaft, unter der wesentliche Bereiche ihres Alltags geregelt worden waren. In dieser Zeit hatte ihr Vater Jamie Spears (74) unter anderem die Kontrolle über ihre Finanzen und ihre medizinische Versorgung. Auch über ihre persönlichen Beziehungen bestimmte er mit. Nach dem Ende dieser Regelung veröffentlichte Britney zwar einzelne musikalische Projekte, eine vollständige Rückkehr ins Albumgeschäft hatte sie aber mehrfach zurückgewiesen.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

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