Britney Spears (44) schlägt plötzlich ganz neue Töne an. Seit vielen Wochen hatte sie immer wieder öffentlich gegen ihre eigene Familie geschossen, nachdem die Fehde zwischen ihr und ihren Eltern für jahrelange Eiszeiten gesorgt hatte. Jetzt scheint der Streit endlich komplett beigelegt zu sein – denn auf Instagram teilt sie einen Beitrag, in dem sie um Verzeihung bittet. Was hinter ihrem Sinneswandel steckt, erklärt Britney gleich selbst: Sie hat offenbar große Sehnsucht nach ihren Liebsten. "Ehrlich gesagt liegt es daran, dass ich sie einfach wahnsinnig vermisse! Und es tut mir sehr leid! Ich bin so gesegnet, eine so wundervolle Familie zu haben", schreibt die Musikerin an ihre Follower. Von Vorwürfen ist diesmal nichts zu lesen.

In ihrem Post verrät Britney auch, warum sie die früheren Konflikte überhaupt angesprochen hatte. Ihr sei klar geworden, dass sie ihr Herz schützen müsse. Wenn sie jemanden liebe, dann liebe sie diese Person nämlich wirklich sehr. Dabei geht die Sängerin auch hart mit sich selbst ins Gericht: "Meine Sturheit ist kindisch und peinlich." Allerdings sei sie ja auch nur ein Mensch, meint Britney im Posting. Dass sie dafür schmerzhafte Erinnerungen veröffentlicht hat, sieht sie heute kritisch und sie entschuldigt sich dafür. Persönlich habe sie mit ihrer Familie nie über diese Themen gesprochen. Erst Anfang November hatte sie noch gegen ihre Schwester Jamie Lynn Spears (35) ausgeteilt.

Diese habe ihr während der Pandemie bei Besuchen in Louisiana angeblich nicht erlaubt, Nichte Ivey zu halten. Auch Vater Jamie Spears (74) kritisierte sie scharf: Sie habe nur für ihn gearbeitet. Damals kündigte Britney sogar an, sich eine neue Familie suchen zu wollen. Die Streitigkeiten reichen Jahre zurück und hängen unter anderem mit ihrer 13-jährigen Vormundschaft zusammen, die im November 2021 endete. Insider, die mit der Situation vertraut sind, berichteten TMZ, das Verhältnis zwischen der Sängerin und Jamie Lynn habe sich nach jahrelangen Spannungen deutlich verbessert. Auch zu ihren beiden Söhnen pflegt Britney offenbar wieder Kontakt: Im Oktober verbrachte sie Zeit mit ihnen und teilte im Netz Bilder von einem gemeinsamen Familienausflug. Gemeinsam besuchte das Trio den Freizeitpark Dollywood und ließ die Fans der Sängerin mit mehreren Schnappschüssen daran teilhaben.

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears beim Besuch eines Restaurants in Paris, August 2018

Anzeige Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Anzeige Anzeige