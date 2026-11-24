Bei Bauer sucht Frau wird es emotional: Hofdame Lisa hat Bauer Jochen in einem persönlichen Gespräch unter vier Augen von ihrem schweren gesundheitlichen Schicksal erzählt. Die 28-Jährige lebt mit erhöhtem Hirndruck. Im Jahr 2018 wurde ihr deshalb ein Shunt eingesetzt, der den Druck ableiten soll. Doch damit war ihre Leidensgeschichte noch lange nicht vorbei. Nach Komplikationen musste Lisa nach eigener Aussage insgesamt bereits 40-mal unters Messer. Mit einer solchen Zahl hatte Jochen während des Kennenlernens nicht gerechnet. Der Landwirt zeigt sich von der offenen Beichte seiner Hofdame sichtlich bewegt. Ihre Krankheitsgeschichte hält Jochen jedoch nicht davon ab, sich eine gemeinsame Zukunft mit Lisa vorstellen zu können. Vielmehr schätzt er es, dass sie von Anfang an offen zu ihm war und ihm so früh von ihrer Erkrankung erzählt hat.

Ganz offen spricht Lisa in der Sendung über ihre Erkrankung. "Ich bin ja am Kopf operiert worden. Das ist halt mein Handicap", erklärt sie dem Bauern. Dann legt sie das ganze Ausmaß der Eingriffe offen: "Ich bin dann 40-mal operiert worden." Jochen kann das zunächst kaum glauben und hakt ungläubig nach: "40-mal?" Später schildert er vor der Kamera, wie sehr ihn das Geständnis mitgenommen hat. "Das hat mich auch mega berührt. Also 40 Operationen. Das hab ich noch nie gehört, dass jemand 40 Operationen hatte. Das war schon heftig", gibt der Landwirt zu. Lisa zeigt sich im Gespräch ruhig und gefasst. Sie erklärt, mittlerweile gelernt zu haben, mit ihrer Erkrankung zu leben und im Alltag gut damit zurechtzukommen. Für die Zukunft wünsche sie sich vor allem, dass ihr Gesundheitszustand weiterhin stabil bleibt, betont die Hofdame.

Jochen weiß das Vertrauen zu schätzen, das Lisa ihm mit ihrer Offenheit entgegenbringt. "Ich finde es mega gut, dass sie mit mir darüber redet. Und wenn man eine Partnerschaft eingeht, dann geht man auch zusammen da durch", erklärt der Bauer. Auch an anderer Stelle stellt Jochen klar, dass Lisas Erkrankung für ihn kein Hindernis für eine gemeinsame Beziehung darstellt. "Das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen: Nein, geht nicht oder würde nicht funktionieren", stellt Jochen klar. Wie es mit dem Landwirt und seiner Hofdame weitergeht, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" läuft montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im Fernsehen warten möchte, kann die jeweils nächste Folge bereits vorab auf RTL+ streamen.

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RTL Lisa, Jochen und Julia, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Julia, Jochen und Lisa, "Bauer sucht Frau", 2026

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