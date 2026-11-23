Mutterkuhhalter Andi ist mit seiner Darstellung bei Bauer sucht Frau alles andere als zufrieden. Gegenüber der Gmünder Tagespost erklärte der Landwirt, dass er sich in den wenigen bei RTL ausgestrahlten Minuten kaum wiedererkenne. "Ich bin enttäuscht", stellte er klar. Seiner Ansicht nach vermittle die Sendung kein zutreffendes Bild seiner Persönlichkeit. Beim Scheunenfest hatte sich Andi zunächst für Johanna und Chiara entschieden. Kurz nachdem die beiden Frauen auf seinem Hof in Waldstetten angekommen waren, beendete er das Kennenlernen jedoch überraschend. Laut dem Kandidaten hat der Sender sowohl bei weiteren Entscheidungen als auch bei der Ausstrahlung mitgeredet. Außerdem seien zwischen dem Scheunenfest und der geplanten Ankunft seiner Hofdamen gerade einmal 24 Stunden vergangen.

Trotz seiner deutlichen Kritik an RTL steht Andi weiterhin hinter dem vorzeitigen Ende seiner Hofwoche. Der entscheidende Funke sei bei ihm weder bei Johanna noch bei Chiara übergesprungen. Deshalb habe er keine Grundlage dafür gesehen, das Kennenlernen vor laufenden Kameras fortzusetzen. Für die beiden Kandidatinnen kam diese Entscheidung jedoch unerwartet. Schließlich hatte der Landwirt sie kurz zuvor noch beim Scheunenfest ausgewählt. Ihre Hoffnung auf eine gemeinsame Zeit auf dem Hof hatte sich damit nach kürzester Zeit zerschlagen. Nach dem Abbruch kamen schnell Gerüchte auf, Andi könnte die Frauen wegen einer anderen Bewerberin nach Hause geschickt haben. Diese hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Scheunenfest kommen können. In einem Interview hatte der Bauer zuvor von ihr geschwärmt. Dieses Gespräch soll aber schon stattgefunden haben, bevor er die Kandidatinnen überhaupt persönlich kennengelernt hatte.

Zu den Spekulationen um eine andere Frau findet Andi besonders deutliche Worte. "Der Berliner Kurier schreibt Scheiße", sagte er der Gmünder Tagespost und widersprach damit der Darstellung, eine weitere Bewerberin habe bei seinem Hofwochenaus eine Rolle gespielt. Auch über seinen aktuellen Beziehungsstatus schafft der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Klarheit. "Ich bin Single", betonte er gegenüber der Zeitung. Derzeit habe er weder eine Freundin noch treffe er sich mit einer Frau. Die erhoffte große Liebe hat Andi durch seine Teilnahme an der Kuppelshow also bislang nicht gefunden. Statt eines längeren Kennenlernens mit zwei Hofdamen blieb es nur bei einem kurzen Gastspiel der beiden Frauen in Waldstetten.

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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