Julianne Hough (38) hat offenbar wieder ihr Herz verschenkt! Die Tänzerin, die als Moderatorin von Dancing with the Stars vor der Kamera steht, soll mit Adrian Williams zusammen sein. Das will zumindest das US-Portal E! News erfahren haben. Adrian ist als Coach für das Fitnessunternehmen Peloton tätig, und ein Insider aus dem gemeinsamen Bekanntenkreis bestätigte gegenüber dem Medium, dass zwischen Julianne und dem Sportler tatsächlich die Funken fliegen. Eine offizielle Stellungnahme der Schauspielerin oder ihres mutmaßlichen neuen Partners zu den Spekulationen steht bislang jedoch noch aus. Dass sich die beiden bereits sehr nahestehen, lässt ein privater Schnappschuss vermuten: Am 22. November postete Adrian in seiner Instagram-Story ein Foto, auf dem Julianne gemeinsam mit ihrem Hund Sunny zu sehen ist. Die Tänzerin griff das Bild kurz darauf auf und teilte es ebenfalls mit ihren Followern auf ihrem eigenen Profil.

Doch dabei blieb es nicht. Bereits am nächsten Tag lieferte der Fitnesstrainer seiner Community das nächste Indiz: In einer Instagram-Story zeigte er ein kurzes Video, in dem er fröhlich mit Sunny herumalbert. Auf eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung warten Fans allerdings weiterhin vergeblich, denn sowohl Julianne als auch Adrian reagierten bislang nicht auf die Presseanfragen von E! News. Für die Moderatorin ist diese Zurückhaltung nichts Neues. Seit ihrer Scheidung von dem ehemaligen Eishockeyspieler Brooks Laich (43), die 2022 offiziell abgeschlossen wurde, hält sie ihr Privatleben größtenteils unter Verschluss. Julianne und Brooks hatten sich bereits im Jahr 2020 getrennt. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden knapp drei Jahre lang verheiratet gewesen. Seitdem drang nur wenig über ihr Liebesleben an die Öffentlichkeit.

Erste Spekulationen über ein neues Liebesglück gab es allerdings bereits vor einigen Wochen. Im September deutete Julianne am Rande der Emmy Awards an, dass sie womöglich wieder vergeben sei: Obwohl sie den roten Teppich noch ohne Begleitung beschritt, hielt sie die Identität des Mannes an ihrer Seite geheim und stellte stattdessen ein Gespräch in Aussicht, sobald die Kameras ausgeschaltet seien. Was sie sich von einem Partner wünscht, hatte die Tänzerin im Dezember vergangenen Jahres gegenüber E! News erklärt. Ein bestimmtes Beuteschema habe sie nicht: "Es basiert alles auf Energie. Ich habe nicht wirklich einen Typ. Es geht mehr um die Verbindung, und das war's." Nach dem Ende ihrer Ehe wollte sie das Thema Liebe außerdem lockerer nehmen und ihre verspielte und unbeschwerte Seite wieder mehr zeigen. Eine einzige konkrete Bedingung nannte sie dem Portal dann doch mit einem Augenzwinkern: Sie suche "jemanden, der superheiß ist".

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Getty Images Julianne Hough bei den 78. Primetime Emmy Awards im Peacock Theatre in Los Angeles

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Getty Images Julianne Hough bei der Premiere von "The Bride!" in New York City

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