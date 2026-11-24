Tyson Fury (38) gewährt sehr persönliche Einblicke. In der neuen Netflix-Dokumentation "Tyson Fury", die ab dem 27. November beim Streamingdienst verfügbar ist, spricht der britische Boxer ausführlich über seine Diagnose, wie Daily Express berichtet: Nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni 2016 wurde bei ihm Schizophrenie festgestellt. Außerdem diagnostizierte eine Psychiaterin eine bipolare Störung sowie Depressionen und Angstzustände. Wie Tyson in der Doku berichtet, verschlechterte sich sein psychischer Zustand nach seinem WM-Sieg gegen Wladimir Klitschko (50) im November 2015 zunehmend. "Es wurde so schlimm, dass ich Stimmen in meinem Kopf hörte", erinnert er sich. Diese hätten ihm sogar gedroht und ihn dazu gedrängt, sich selbst etwas anzutun. "Ich wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte, und niemand wusste, was zu tun war", erzählt er. Damals seien ihm weder seine Familie noch seine Gesundheit oder seine sportlichen Erfolge wichtig gewesen. Er habe sich nur noch selbst zerstören wollen. Über Jahre hinweg habe er sich danach gesehnt, die Stimmen nicht mehr zu hören und wieder das Gefühl zu haben, "normal" zu sein.

Auf dem Höhepunkt seiner Krise kam Tyson mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus. Tatsächlich hatte er eine schwere Panikattacke erlitten. Doch auch in der Klinik fand er keine Ruhe. Der Boxer entwickelte Verfolgungsängste und war überzeugt, die Illuminaten wollten ihn zum Schweigen bringen und töten. Sogar ein Radio schien in seiner Wahrnehmung direkt mit ihm zu sprechen. Außerdem glaubte er, mit Anthrax vergiftet worden zu sein, im Sterben zu liegen oder bereits tot zu sein. Besonders nachts wurde die Angst für ihn unerträglich. "Worte können nicht beschreiben, in welcher Dunkelheit ich steckte. Es war wie eine lebendige Version der Höllenschlünde. Ich dachte, ich würde in einem gepolsterten Raum mit verschlossener Tür enden, und das machte mir solche Angst", erzählt er. Seine Frau Paris eilte damals zu ihm ins Krankenhaus. "Er sah verängstigt aus, blickte mir direkt in die Augen und sagte: 'Paris, hol mich hier raus'", erinnert sie sich in der Dokumentation. Mit den Diagnosen habe sie zunächst wenig anfangen können. Als ihr jedoch erklärt worden sei, wie stark die Stimmung zwischen Hochphasen und Phasen schwanken könne, in denen Tyson nicht einmal das Haus verließ, habe sie ihren Mann darin sofort wiedererkannt.

Die psychische Abwärtsspirale begann in den Monaten nach dem Kampf, der den Höhepunkt seiner Karriere markiert hatte. 2015 besiegte Tyson in Düsseldorf Wladimir Klitschko und sicherte sich damit die Weltmeistertitel. Danach entwickelte er eine Alkohol- und Kokainabhängigkeit und nahm stark zu. Zeitweise brachte er fast 30 Stone auf die Waage, umgerechnet rund 190 Kilogramm. Der geplante Rückkampf gegen den Ukrainer wurde aus medizinischen Gründen abgesagt. Zudem verlor Tyson seine WM-Titel. Für Paris war es nach eigenen Worten erschreckend, ihren vertrauten Ehemann in dieser Zeit kaum wiederzuerkennen. Sie musste miterleben, wie ihn selbst am Krankenbett seine Verfolgungsängste überwältigten. Später kehrte Tyson jedoch in den Ring zurück: 2020 besiegte er Deontay Wilder (41) und wurde erneut Schwergewichtsweltmeister.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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Getty Images Tyson Fury, Boxer

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Imago Tyson Fury feiert am 28. November 2015 in Düsseldorf seinen WM-Sieg gegen Wladimir Klitschko

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