Für Jessica Alba (45) wird das Ende ihrer Ehe mit Cash Warren (47) noch einmal richtig teuer. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die der Zeitung The U.S. Sun vorliegen, erhält der Filmproduzent zusätzlich 577.481 Dollar (etwa 526.000 Euro) aus der Altersvorsorge seiner früheren Frau. Das Geld liegt in einem betrieblichen Rentenplan bei Honorbar Inc. Damit steigt der finanzielle Ausgleich für Cash auf insgesamt 3.577.481 Dollar (3.261.744 Euro), denn eine Zahlung von drei Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) war bereits vereinbart worden. Wie er mit dem zusätzlichen Betrag verfährt, darf der 47-Jährige selbst entscheiden. Möglich sind sowohl eine vollständige Auszahlung als auch eine Übertragung auf ein persönliches Rentenkonto. Ebenso kann er die Summe in einen anderen dafür zugelassenen Altersvorsorgeplan einzahlen lassen.

Trotz der hohen Summe muss Jessica nicht befürchten, dass Cash künftig weitere Forderungen an ihre betriebliche Rente stellen kann. Die zuständige Justiz hat seinen Anteil ausdrücklich auf den festgelegten Betrag begrenzt. Auch für die übrige Vermögensaufteilung wurden genaue Zahlungsmodalitäten vereinbart. Statt die drei Millionen Dollar auf einmal zu überweisen, darf die Schauspielerin den Betrag aufteilen. Während die erste Hälfte unmittelbar zu begleichen war, wird die zweite Rate erst nach zwölf Monaten fällig. Gegenseitige Unterhaltszahlungen sind hingegen ausgeschlossen. Das geht aus dem Scheidungsurteil vom Februar hervor. Einen Monat später, im März 2026, war das Ehe-Aus schließlich auch offiziell rechtskräftig. Die gerichtliche Vereinbarung schafft damit klare Verhältnisse bei den Finanzen der ehemaligen Eheleute.

Die Liebesgeschichte von Jessica und Cash begann 2004 am Set von "Fantastic Four". Aus der Begegnung entwickelte sich eine langjährige Beziehung, die 2008 in einer Hochzeit mündete. Doch nach 16 Jahren als Ehepaar war Schluss: Im Januar 2025 bestätigten die beiden ihre Trennung. Verbunden bleiben sie durch ihre drei gemeinsamen Kinder Honor, Haven und Hayes, um die sie sich weiterhin gemeinsam kümmern. Jessica ist mittlerweile mit Schauspieler Danny Ramirez (34) liiert. Auch Cash soll neue Bekanntschaften gemacht haben. Ihm wurden Romanzen mit Model Hana Sun Doerr und Schauspielerin Seanna Pereira nachgesagt.

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Imago Cash Warren und Jessica Alba im November 2024

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Getty Images Jessica Alba besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

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