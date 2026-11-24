Ein schriller Aufschrei, panische Blicke und sofortige Fluchtbereitschaft: Wer Ariel (23) aus dem Dschungelcamp kennt, hat ihr ikonisches Kreischen bei allem, was krabbelt, fliegt oder mehr als vier Beine hat, wohl noch bestens im Ohr. Und genau dieses akustische Déjà-vu liefert sie jetzt auch in der neuen Folge der Schweizer Datingshow "Die Bachelorette": Im Rahmen eines Gruppendates hat es die Rosenverteilerin samt mehreren Verehrern in eine Außenküche verschlagen, wo unter professioneller Anleitung Mango-Sticky-Rice angerührt werden soll. Doch als der Koch seinen Schützlingen gerade näherbringen will, wie die lokale Spezialität gelingt, nimmt die beschauliche Kochstunde eine unerwartete Wendung: Plötzlich kreist ein fliegendes Insekt um die Bachelorette, die daraufhin prompt wieder in den altbewährten Panikmodus schaltet und kreischend die Arme in die Luft wirft. Diesmal muss sie den Schreck aber immerhin nicht allein durchstehen: Die anwesenden Kandidaten packen sogleich die Gelegenheit beim Schopf und bringen sich als selbstlose Beschützer in Stellung.

"Macht nichts. Komm. Wir sind doch da", säuselt einer der Kandidaten in dem Versuch, den aufgebrachten Rotschopf zu besänftigen. Doch für Ariel fühlt sich die Begegnung mit der thailändischen Tierwelt offenbar extrem bedrohlich an, wie sie später im Einzelinterview schildert: "Ich bin attackiert worden während dem Kochen von so einem Riesenviech. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe Paranoia vor Sachen, die herumfliegen und summen, und allgemein vor Krabbeltieren. Das ist so dicht an meinem Ohr vorbeigeflogen, dass ich erst mal Panik bekommen habe." Ein weiterer Kandidat quittiert die schrille Einlage mit wohlwollendem Schmunzeln und befindet diese Seite an Ariel für "herzig". Auch die übrigen Männer wittern sofort ihre große Flirtchance, als tapfere Insektenbändiger zu glänzen, und geloben feierlich, die Rosenverteilerin künftig vor sämtlichem Getier zu bewahren – ein durchaus durchschaubarer Retterreflex, der bei Ariel allerdings bestens verfängt.

Wirklich überraschend kommt Ariels panische Reaktion auf den Brummer nicht: Bereits vor ihrem Einzug in die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", die im Januar und Februar 2026 auf RTL ausgestrahlt wurde, hatte sie kein Geheimnis daraus gemacht, dass kleine wie große Tiere für sie der reinste Albtraum sind – allen voran Kakerlaken. Auch im australischen Busch ließ der Realitystar keine Gelegenheit aus, seine Panik vor Krabbeltieren lautstark kundzutun, und verweigerte unter anderem aus diesem Grund eine Dschungelprüfung. Trotz aller Phobien wollte sie damals unbedingt bis zum Ende durchhalten, wurde von den Zuschauern dann jedoch kurz vor dem Finale aussortiert. Beim aktuellen Insektenalarm in "Die Bachelorette" hat Ariel gegenüber dem Dschungel aber immerhin einen entscheidenden Vorteil: Im Format des Schweizer Senders 3+ stehen gleich mehrere galante Leibwächter in strahlender Rüstung bereit, um sie vor der thailändischen Fauna zu retten.

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3+ Ariel flüchtet beim Gruppendate vor einem Insekt, "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel und Kandidat Elison bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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