Damit hat bei Bauer sucht Frau wohl kaum jemand gerechnet: Hofdame Sarah hat die Hofwoche bei Tobias Pankow (41) vorzeitig beendet und seinen Hof verlassen. Wie in der aktuellen Folge der RTL-Kuppelshow zu sehen ist, nutzte sie die gemeinsamen Tage, um ihre Gefühle für den Hobbylandwirt auf den Prüfstand zu stellen. Am Ende war ihr klar, dass ihr Interesse nicht für ein weiteres Kennenlernen oder gar eine Beziehung ausreicht. Deshalb bat Sarah den Junggesellen zu einem persönlichen Gespräch und sprach dort offen aus, was in ihr vorging. "Ich wollte mich erst mal bei dir bedanken – ich habe die Zeit hier total geschätzt. Aber für mich haben die Gefühle leider nicht ganz gereicht", erklärt sie in der Sendung. Für Sarah steht damit fest, dass sie die Hofwoche nicht fortsetzen möchte. "Und deswegen würde ich heute abreisen. Ich wünsche dir aber alles Liebe und dass du die Frau für dein Herz findest", fügt sie hinzu. Kurz darauf zieht die Hofdame die Konsequenzen und reist ab.

Der 41-Jährige steckte die Abfuhr erstaunlich gelassen weg. Sarahs Entscheidung habe ihn nicht aus heiterem Himmel getroffen, wie er vor den Kameras deutlich machte: "Es kommt für mich nicht überraschend." Statt mit der Hofdame zu diskutieren oder sich zu streiten, akzeptierte der Realitystar ihren Abschied. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", kommentierte er das Aus der beiden. Auch Mitbewerberin Rüya war alles andere als geschockt. Sie hatte bei Sarah ohnehin kaum echtes Interesse an Tobias bemerkt und machte aus ihrer Erleichterung keinen Hehl: "Ich bin jetzt auch sehr erleichtert. Jetzt, wo sie weg ist." Sarah selbst verlässt den Hof ebenfalls ohne böses Blut. "Wenn man ehrlich ist, ist es einfach am besten", betont sie zum Abschluss. Tobias kann sich in der verbleibenden Zeit nun ganz auf Rüya und Carolin konzentrieren, die weiterhin an der Hofwoche teilnehmen.

Dabei hatte die Suche nach der großen Liebe für Tobias mit deutlich mehr Kandidatinnen begonnen. Zum Start der entscheidenden Kennenlernphase empfing der Hobbylandwirt sechs Bewerberinnen in einem Antik-Café ganz in der Nähe seines Hofes im Ruppiner Land in Brandenburg. Jeweils zehn Minuten hatte er sich für die Einzelgespräche genommen. Danach fiel seine Entscheidung gleich auf drei Damen: Sarah, Carolin und Rüya durften ihn zur Hofwoche begleiten. Die Entscheidung hatte Tobias mit einer ungewöhnlichen Beobachtung auf seinem Hof begründet: "Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass unsere Storchenküken zu dritt sind dieses Jahr. Dementsprechend habe ich mich entschieden, dass drei Damen auf dem Hof mit mir die Woche verbringen können." Sarah hatte damals kaum mit einer Einladung gerechnet und sich entsprechend über die Chance gefreut. Auch bei ihren Mitbewerberinnen war die Freude groß gewesen. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so gut finde", gestand Carolin.

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RTL Tobias, Rüya, Caro und Sarah, "Bauer sucht Frau" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau" 2026

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