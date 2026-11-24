Eine öffentliche Nachricht ihres Mannes hat Laura Gallacher (39) Ärger eingebracht. Nun zieht die Ehefrau von Russell Brand (51) Konsequenzen. In der aktuellen Ausgabe ihrer wöchentlichen YouTube-Sendung "Sunday Service with the Brands" reagierte sie auf die Kritik, die durch eine frühere Folge entstanden war. Darin hatte sie Worte des inhaftierten Comedians an dessen Anhänger weitergegeben – offenbar ein Verstoß gegen die britischen Gefängnisvorschriften. Laura zeigte sich einsichtig: "Die Folge letzte Woche hat für viel Aufsehen gesorgt. Und nachdem ich nun die von den brillanten und professionellen Mitarbeitern des HMP Littlehey festgelegten Parameter verstanden habe, werde ich diese selbstverständlich respektieren", erklärte sie. Ihre religiösen Videos möchte sie trotzdem weiterhin veröffentlichen.

Auslöser der Kontroverse war eine Botschaft, mit der Russell seine Verurteilung öffentlich infrage stellte. Seine Frau hatte folgende Zeilen vorgelesen: "Liebe Brüder und Schwestern in Christus, Gott segne euch für eure Unterstützung. Wie ihr wisst, bin ich der Vergehen, für die ich im Gefängnis sitze, nicht schuldig. Es geht also etwas Seltsames vor sich." Daraufhin schalteten sich die Justizbehörden ein. Gegen den Schauspieler wurde eine Untersuchung eingeleitet, wie ein Mitarbeiter gegenüber Reuters bestätigte. Der Sprecher betonte: "Es ist den Gefangenen strengstens untersagt, Äußerungen zu tätigen, die den Opfern Kummer bereiten, und ein Gespräch mit den Medien ist nur in Ausnahmefällen gestattet." Auch über Angehörige dürften solche Mitteilungen nicht verbreitet werden. Laura hält dennoch zu ihrer Familie: "Ich werde auch weiterhin stolz darauf sein, Ehefrau, Mutter und eine Frau zu sein, die ihre Familie verteidigt." Das gemeinsame Bibelstudium bleibt für das Paar weiterhin wichtig.

Anfang November befand ihn das Londoner Southwark Crown Court nach einem etwa vierwöchigen Verfahren der Vergewaltigung sowie dreier sexueller Nötigungen für schuldig. Vier Frauen waren von den Taten betroffen. Das Gericht verhängte anschließend eine Gefängnisstrafe von zehneinhalb Jahren. Der Brite, der alle Anschuldigungen zurückgewiesen hatte, verbüßt seine Haft mittlerweile im HMP Littlehey in Cambridgeshire. Seine Frau, mit der er seit 2017 verheiratet ist und drei Kinder hat, steht weiterhin an seiner Seite. Schon bei den Gerichtsterminen hatte sie ihn mehrfach unterstützt. Berichten zufolge kann Laura ihn wöchentlich besuchen. Sie erzählt, dass Russell regelmäßig bete und mit seiner Situation zurechtkomme. Auch ihr selbst gebe die Religion Kraft: "Wir vertrauen auf Gott, wir vertrauen seinem Plan und wir vertrauen allem, was er gerade tut, auch wenn es schmerzhaft ist."

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Imago Laura Gallacher im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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