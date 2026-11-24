Whitney Peak (23) verdankt einer Filmheldin offenbar eine ganze Menge. Zum Kinostart von Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping sprach die Schauspielerin mit 20 Minuten darüber, welchen Einfluss Katniss Everdeen auf sie und ihre Generation hatte. Die rebellische Hauptfigur habe vielen jungen Menschen dabei geholfen, selbstbewusster aufzutreten und ihre Meinung mutiger und deutlicher zu vertreten. Als der erste "Hunger Games"-Film in die Kinos kam, war Whitney gerade einmal neun Jahre alt. Damals bewunderte sie vor allem Jennifer Lawrence, die als Katniss auf der Leinwand zu sehen war. "Es war quasi unmöglich, Jennifer Lawrence in dieser Badass-Rolle zu sehen und nicht genauso sein zu wollen wie sie", erinnerte sie sich im Interview. Nun ist sie selbst Teil der Reihe: Im neuen Prequel übernimmt Whitney eine Hauptrolle und verkörpert Lenore Dove Baird, die große Liebe des jungen Haymitch Abernathy.

Für Whitney steht fest, dass Geschichten wie "Hunger Games" ihre Altersgruppe nachhaltig geprägt haben. "Wir können uns so glücklich schätzen, offener, lauter und verletzlicher zu sein als unsere Mütter. Wir haben heute mehr Macht", betonte sie gegenüber dem Newsportal. Das Prequel spielt viele Jahre vor Katniss' Aufstand und erzählt, wie Haymitch sich im Laufe der Ereignisse verändert. Sein qualvoller Sieg bei den Hungerspielen lässt aus dem einst hoffnungsvollen jungen Mann jene verbitterte Persönlichkeit werden, die Zuschauer aus den späteren Filmen kennen. Joseph Zada (21), der den jungen Haymitch verkörpert, betonte zudem, dass Haymitch für seine Überzeugungen und die Frauen an seiner Seite eintritt. Es sei ihm wichtig gewesen, den Einfluss dieser Frauen auf Haymitch sichtbar zu machen. Regisseur Francis Lawrence greift mit dem Film außerdem die Idee auf, dass sich selbst festgefahrene Verhältnisse ändern lassen. Whitney bringt die Botschaft so auf den Punkt: "Wir können immer nach mehr streben, uns selbst antreiben und die Menschen um uns herausfordern, auf etwas Besseres hinzuwirken."

Für die Liebesgeschichte ihrer Figuren arbeiteten Whitney und Joseph besonders intensiv zusammen. Gemeinsam entwickelten sie ein Verständnis dafür, in welcher Lebensphase sich Lenore Dove und Haymitch befinden. Außerdem beschäftigten sie sich damit, wie sich die enge emotionale Bindung zwischen den beiden möglichst authentisch auf der Leinwand vermitteln lässt. Trotz der emotionalen Handlung kam der Spaß am Set aber nicht zu kurz. Bei der Premiere in Berlin bezeichnete Whitney ihren Kollegen im Interview mit Promiflash scherzhaft als "Troll" und verriet, dass die beiden während der Dreharbeiten viel miteinander gelacht hätten. "Ich meine, es ist unglaublich, mit ihm zu arbeiten, und wir hatten einfach eine Menge Spaß dabei, herauszufinden, an welchem Punkt ihres Lebens sich die Figuren befanden, was ihre Beziehung zueinander war und wie sie das gezeigt haben", erzählte Whitney.

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ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

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Getty Images Whitney Peak bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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