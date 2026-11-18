Bahar Kizil (38) hat auf ihrem Weg zu ihrem Wunschgewicht bereits große Fortschritte erzielt: Insgesamt konnte die Sängerin schon 28 Kilogramm abnehmen. Auf Instagram gewährte sie ihren Fans nun einen Einblick in ihre bisherige Entwicklung. Zu Beginn ihrer Abnehmreise brachte sie 107 Kilogramm auf die Waage. Bis zu ihrem persönlichen Ziel liegen noch etwa 21 Kilogramm vor ihr. Besonders deutlich merkt Bahar ihren Erfolg beim Blick in den Kleiderschrank. Früher habe sie Leggings getragen, weil ihr schlicht keine anderen Hosen gepasst hätten. "Heute trage ich sie, weil ich mich in meinem Körper wohlfühle, weil ich ihn mag und weil ich ihn gerne zeige", erklärt sie. Für die Musikerin geht es dabei aber um mehr als nur die Zahl auf der Waage. Durch das Abnehmen und den Sport habe sie "Kraft, Motivation, Schnelligkeit, einen klaren Kopf, Spaß am Training und vor allem Selbstvertrauen" gewonnen, schrieb sie. Außerdem habe sie dadurch "ein ganz neues Körpergefühl" entwickelt.

Hinter diesen Fortschritten steckt eine Menge Disziplin. Ihre Abnehmreise nennt Bahar "Glow up Diary". In einem weiteren Video erklärte sie, wie ihr Alltag dabei aussieht: Drei- bis viermal pro Woche steht für sie Training auf dem Plan. Dazu kommen jeden Tag 10.000 Schritte, die sie konsequent sammelt. Ihre Community lässt die frühere Monrose-Sängerin regelmäßig an ihrem Weg teilhaben. Auf ihrem Account postet sie immer wieder Updates zu ihrem Gewicht und gibt Tipps, wie sie beim Abnehmen vorgeht. Dabei ist ihr eine Botschaft besonders wichtig. Bahar möchte ihren Followern Mut machen, das Leben nicht auf die Zeit nach dem Abnehmen zu verschieben. Vielmehr appelliert sie daran, bereits während der Reise zum persönlichen Wunschgewicht jeden Moment zu genießen und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Wie sehr sich ihr Verhältnis zum eigenen Körper verändert hat, zeigte Bahar bereits vor rund sechs Wochen. Während eines Urlaubs auf Mallorca teilte sie einen kurzen Clip auf Instagram. Auf der Aufnahme zeigte sie sich selbstbewusst im schwarzen Bikini vor der Kulisse des Meeres. Dabei ging es ihr keineswegs darum, einem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen. Vielmehr wollte sie zeigen, wie stolz sie auf ihre bisherige Entwicklung ist. Die Sängerin machte deutlich, dass sie ihren Körper nicht länger verstecken möchte. Einem breiten Publikum wurde Bahar im Jahr 2006 bekannt. Damals setzte sie sich gemeinsam mit Senna Gammour (46) und Mandy Capristo (36) in der Castingshow "Popstars" durch. Anschließend bildeten die drei die Girlgroup Monrose. Gemeinsam standen sie bis zur Auflösung der Band im Jahr 2011 auf der Bühne.

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, November 2026

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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