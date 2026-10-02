Bauchfrei: Jessica Alba begeistert im Y2K-Look von Tochter

Jessica Alba (45) hat auf Paris Hiltons (45) prominent besetzter "Y2K End of Summer Party" für einen echten Hingucker gesorgt – und das mit einem Outfit, das gar nicht aus ihrem eigenen Kleiderschrank stammt. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin eine ganze Bilderreihe ihres Partylooks: ein khakifarbenes Crop-Top mit schwarzen Sternen und einen tief auf der Hüfte sitzenden Minirock im Stil der frühen Zweitausender. Dazwischen blitzt ihr durchtrainierter Bauch hervor. Hinter der Kombination im Stil der frühen Zweitausender steckte allerdings ihre 15-jährige Tochter Haven Warren. Sie stoppte vor der Feier kurzerhand den Look, den ihre Mutter ursprünglich tragen wollte, und suchte stattdessen passende Teile aus ihrem eigenen Kleiderschrank heraus. "Haven sagte: Stopp, bitte ... Wenn deine 15-jährige Tochter Sachen aus ihrem Kleiderschrank holt, um dich für eine Y2K-Party einzukleiden ... danke, Haven", schrieb Jessica zu den Aufnahmen und bedankte sich damit öffentlich bei ihrer Stylistin in spe.

Abgerundet wurde das Ensemble mit braunen kniehohen Stiefeln, mehreren übereinander getragenen Halsketten, einem massiven goldenen Armreif und auffälligen Ohrringen. Ihre braunblonden Haare trug die Schauspielerin halb hochgesteckt. Auf der glamourösen Feier posierte sie unter anderem gemeinsam mit Keke Palmer (33) und der Baby2Baby-Co-Geschäftsführerin Kelly Sawyer für ein Selfie. Zu den Schnappschüssen schrieb sie auf Instagram: "Eine @parishilton Y2K-End-of-Summer-Party mit meinen Mädels @keke @kellysawyer ... das ist heiß." Auch Jessicas älteste Tochter Honor Warren meldete sich augenzwinkernd in der Kommentarspalte zu Wort. "Outfit-Credits: Havens Kleiderschrank", stellte sie klar. Zahlreiche weitere Nutzer zeigten sich von dem Partyauftritt ebenfalls beeindruckt und hoben besonders Jessicas jugendliches Aussehen und ihre deutlich definierte Körpermitte hervor.

Normalerweise läuft der Kleidertausch in der Familie genau andersherum ab. Jessica hatte zuvor erzählt, dass Honor und Haven regelmäßig ihren Kleiderschrank plündern, bevor sie das Haus verlassen. Dass ihre Sachen bei den Teenagern inzwischen so hoch im Kurs stehen, war allerdings nicht immer so. "Ich erinnere mich, dass sie früher meinten: 'Oh mein Gott, das sieht aus, als würde es eine Mutter tragen' oder 'Das ist so ein Mama-Outfit', und ich fühlte mich so beleidigt. Jetzt klauen sie einfach alles", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Inzwischen habe sie das Gefühl, bei ihren Teenagertöchtern "wieder in den Bereich des Coolseins vorgedrungen" zu sein. Trotzdem würden die beiden weiterhin alles aufziehen, was ihre Mutter tue. Jessica hat mit ihrem Ex-Mann Cash Warren (47) drei Kinder: die Töchter Honor und Haven sowie Sohn Hayes Warren. Jessica und Cash hatten im Januar 2025 nach fast 17 Ehejahren ihre Trennung öffentlich gemacht.

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba im Y2K-Outfit ihrer Tochter Haven

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Getty Images Paris Hilton bei der Schlussglocke der New York Stock Exchange zum International Women’s Day in New York, März 2026

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba in ihrem Y2K-Outfit