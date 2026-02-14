Jessica Alba und Cash Warren sind jetzt offiziell geschieden

Zwischen Jessica Alba (44) und Cash (47) Warren ist es nun endgültig aus: Das Ex-Ehepaar ist nach einem Jahr offiziell geschieden! Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, besiegeln das Aus der fast zwei Jahrzehnte währenden Beziehung. Die Schauspielerin und der Produzent, die beide in Los Angeles leben, teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder und regeln die Finanzen ohne Ehegattenunterhalt. Stattdessen erhält Cash eine Ausgleichszahlung von insgesamt drei Millionen Dollar. Die Summe kommt in zwei nicht zu versteuernden Raten à 1,5 Millionen, eine sofort, die zweite in einem Jahr. Und noch ein formaler Schritt ist vollzogen: Jessicas rechtlicher Nachname lautet wieder Alba.

Bei der Abwicklung standen auf beiden Seiten prominente Scheidungsprofis bereit: Jessica ließ sich von der als "Disso Queen" bekannten Laura Wasser (57) vertreten, während Cash mit Anwalt Adam Lipsic antrat. Die Millionen-Abfindung an Cash gleicht die Vermögensaufteilung aus, zu der auch ein Haus in Beverly Hills zählt, das sie 2017 gekauft hatten. Bereits im vergangenen Jahr hatte Jessica die Papiere eingereicht und zugleich beantragt, ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen – beides ist nun erledigt.

Über ihre Trennungen scheinen beide längst hinweg zu sein. Die "Honey"-Berühmtheit wird seit einigen Monaten vermehrt mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Sie und Schauspieler Danny Ramirez (33) sollen nun miteinander liiert sein. Er selbst kurbelte die Gerüchte an, indem er einen süßen Schnappschuss der beiden auf Instagram teilte. Und auch Cash erfreut sich regelmäßig bester Begleitung. Zuletzt wurde der 47-Jährige mit der 20-jährigen Schauspielerin Seanna Pereira gesichtet.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2024

Imago Jessica Alba trifft beim Super Bowl LX in Santa Clara zur Halbzeitshow ein

Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025