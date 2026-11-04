Nach Shitstorm: Jessica Alba löscht Halloweenfoto

Jessica Alba (45) hat mit ihrem Halloweenkostüm für heftigen Gegenwind gesorgt. Die Schauspielerin schlüpfte am vergangenen Wochenende in die Rolle der Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan (57) und teilte ein Foto davon auf Instagram. Dabei trug sie ein weißes Spitzenkleid und einen Verband am Knie, der mit Kunstblut befleckt zu sein schien. Damit spielte Jessica unmissverständlich auf die Attacke an, der Nancy im Jahr 1994 zum Opfer gefallen war. Begleitet wurde sie von ihrer Freundin Kelly Sawyer, die als Nancys damalige Rivalin Tonya Harding (55) auftrat. Kelly posierte mit einem Baseballschläger neben der Schauspielerin und machte die Anspielung so noch deutlicher. Wie The Sun berichtet, kam die Inszenierung bei vielen Fans alles andere als gut an. Zahlreiche Nutzer bezeichneten das Kostüm als geschmacklos und unreif. Nach dem heftigen Gegenwind zog Jessica schließlich die Reißleine und entfernte das Bild wieder von ihrem Account.

In den Kommentaren unter dem inzwischen gelöschten Beitrag hatten zahlreiche Nutzer ihrem Unmut freien Lauf gelassen. Vor allem störten sie sich daran, dass eine reale Gewalttat als Vorlage für ein Halloweenkostüm diente. "Wir erwarten mehr von dir, Jessica", schrieb ein enttäuschter Fan laut The Sun. Ein anderer User fragte: "Warum sind wir an diesem Halloween so gemein?" Zudem wurde die Darstellerin in den Kommentaren als "unreif" bezeichnet. Die ungewöhnliche Verkleidung löste allerdings nicht nur Kritik aus. Doch nicht alle Follower teilten die Empörung. Einige Follower konnten über die Anspielung lachen oder hielten die Aufregung für überzogen. So verteidigte ein User Jessica ebenfalls gegenüber The Sun mit den Worten: "Es ist über 30 Jahre her. Mittlerweile wirkt das wie ein ziemlich harmloser Scherz." Die ablehnenden Reaktionen überwogen jedoch offenbar deutlich genug, dass die Unternehmerin das gemeinsame Bild mit Kelly kurz darauf von ihrer Instagramseite verschwinden ließ. Öffentlich äußerte sich Jessica bislang nicht zu der Kritik an ihrem Kostüm.

Hinter der Kostümidee steckt ein aufsehenerregender Fall aus der Geschichte des Eiskunstlaufs. Im Jahr 1994, kurz vor den Olympischen Winterspielen, wurde Nancy von einem Mann am Knie attackiert. Als Angreifer wurde später Shane Stant identifiziert. Laut The Sun hatten ihn Jeff Gillooly, der Ex-Mann von Tonya Harding, und Shawn Eckardt mit der Tat beauftragt. Tonya bestritt stets, an der Planung des Angriffs beteiligt gewesen zu sein. Später bekannte sie sich allerdings schuldig, die Strafverfolgung behindert zu haben. Der Vorfall und die sportliche Rivalität der beiden Läuferinnen sorgten damals weltweit für Schlagzeilen. Genau diese Geschichte griffen Jessica und ihre Freundin für ihren Halloweenauftritt auf: Der blutige Verband am Knie der Schauspielerin und der Baseballschläger in Kellys Händen machten die Rivalität zwischen den beiden Eiskunstläuferinnen und den Angriff auf Nancy zum zentralen Motiv der Verkleidung.

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Getty Images Jessica Alba besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

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Getty Images Tonya Harding und Nancy Kerrigan bei einem Olympia-Training 1994

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