Miley Cyrus (34) und Maxx Morando (28) haben sich erstmals als Ehepaar in der Öffentlichkeit blicken lassen. Wie Schnappschüsse zeigen, die Just Jared vorliegen, steuerten die Frischvermählten am Abend des 23. November das Restaurant Azúcar im kalifornischen Palm Springs an, um dort zu zweit auf den Ehrentag der Sängerin anzustoßen. Miley zählt jetzt stolze 34 Lenze. Auf dem Parkplatz hielt die "Flowers"-Sängerin nach dem Dinner noch kurz für einen Plausch mit einem Bekannten an, bevor sie auf der Beifahrerseite eines Wagens einstieg und sich von Maxx chauffieren ließ. Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt, seit sie offiziell Mann und Frau sind.

Nur zwei Tage zuvor hatten Miley und Maxx nach fast fünf Jahren Beziehung ihr Eheversprechen abgelegt. Die Musikerin lieferte die Bestätigung selbst und teilte eigene Eindrücke der Feier mit ihren Fans auf Social Media. Für einen bleibenden Eindruck sorgten obendrein passende Tattoos mit dem Namen des jeweiligen Partners. Für Miley und den Musiker und Produzenten Maxx war es ohnehin eine Woche voller Meilensteine: Maxx hatte erst am 16. November seinen 28. Geburtstag begangen. Zwischen Jawort, dem ruhigen Essen in Palm Springs und Mileys 34. Geburtstag blieb also kaum Zeit zum Durchatmen. Für die Sängerin ist es bereits die zweite Ehe: Mit Schauspieler Liam Hemsworth (36) war sie ab 2018 verheiratet, schon im folgenden Jahr folgte die Trennung und Anfang 2020 die Scheidung.

Zusammengefunden hatten Miley und Maxx 2021 bei einem Blind Date, bevor im Dezember 2025 die Verlobung folgte. Während Miley einst als Teeniestar mit Hannah Montana durchstartete, sich später unter anderem mit "Flowers" und Grammy-Erfolgen an der Popspitze behauptete und im September 2026 ihr Album "Bass Persuades" vorlegte, brachte Maxx eigene Band- und Produzentenerfahrung aus dem Rock- und Popumfeld mit. Auch im Studio kreuzten sich ihre Wege bereits, was abseits der großen Showbühnen eine zusätzliche Verbindung schuf, auf der das Paar sein gemeinsames Leben aufbauen konnte.

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Verleihung von Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood

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Instagram / jamiegenetattoos Maxx Morando und Miley Cyrus, November 2026

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