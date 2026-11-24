Mariah Carey (57) hat offenbar genug von den Gerüchten über ihre Gesundheit. Bei ihrem letzten Konzert in Brasilien am Samstagabend in der Farmasi Arena in Rio de Janeiro nutzte die Sängerin eine kurze Pause, um ihren Fans direkt etwas mitzuteilen. Wie ein Video auf X zeigt, fand die Musikerin dabei deutliche Worte: "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest. Macht mich jetzt nicht wütend." Die klare Ansage sorgte im Publikum sofort für eine Reaktion: Die Konzertbesucher feierten Mariahs Konter mit lautem Jubel und kräftigem Applaus. Was genau hinter den kursierenden Berichten steckt, erklärte die Popdiva auf der Bühne allerdings nicht. Sie sprach weder über konkrete Beschwerden noch bestätigte sie eine angeblich anstehende medizinische Behandlung. Damit wies die 57-Jährige die Gerüchte zwar entschieden zurück, ließ ihren tatsächlichen Gesundheitszustand an diesem Abend jedoch offen.

Ausgelöst wurden die Spekulationen durch den US-Promijournalisten Rob Shuter. In seinem Newsletter "Naughty But Nice" und im Podcast "The Nerve with Maureen Callahan" berief er sich auf eine anonyme Quelle. Diese stellte brisante Behauptungen über den Gesundheitszustand der Sängerin auf. "Mariah hat wirklich Schwierigkeiten, sich fortzubewegen. Sie benutzt privat einen Elektroroller, und die Hüftoperation ist für nächstes Jahr geplant. Aber sie ist entschlossen, erst noch durch Weihnachten zu kommen", soll der Informant verraten haben. Rob zufolge soll der vermeintliche Eingriff an der Hüfte also im Jahr 2027 stattfinden. Bestätigt wurden diese Angaben bislang jedoch nicht – weder von unabhängiger Seite noch von Mariah selbst. Auch bei ihrem Auftritt in Rio ging die Musikerin mit keinem Wort konkret auf die Behauptungen ein. Ob einzelne Teile der verbreiteten Darstellung zutreffen, bleibt deshalb weiterhin ungeklärt.

Bereits beim Auftakt von Mariahs Brasilien-Tour am 17. November im Nubank Parque in São Paulo gab es ähnliche Szenen. In Konzertvideos war zu sehen, wie sich die Sängerin beim Gehen von Sicherheitsleuten stützen ließ. Auch bei ihrer Performance des Hits "Fantasy" bewegte sich Mariah vergleichsweise wenig. Ein Mitglied ihres Ensembles führte sie in die Mitte der Bühne. Anschließend hielten sie vier Tänzer, als sie eine Pose mit ausgestrecktem Bein und nach hinten gelehntem Oberkörper einnahm. Bei der Show in Rio zeigte sich ein ähnliches Bild: Auch dort wurde Mariah auf der Bühne stellenweise von ihren Tänzern begleitet und gestützt. Einen medizinischen Grund für die Unterstützung hat die Musikerin bislang nicht genannt. Ebenso ist nicht bestätigt, ob die Hilfestellungen mit den von Rob verbreiteten Behauptungen in Verbindung stehen. Mariahs einzige direkte Reaktion auf die Debatte blieb somit der deutliche Appell an ihr Publikum.

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Getty Images Mariah Carey bei der MusiCares Person of the Year Gala 2026 in Los Angeles

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Imago Mariah Carey im September 2026 in New York

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