Aktuell kursiert das Gerücht, dass Nico Legat (28) im kommenden Jahr im Dschungelcamp dabei ist. Genau in diesen zwei Wochen soll für seine Partnerin die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses anstehen – der ET falle wohl genau in diesen Zeitraum. Dass der Realitystar trotzdem in den australischen Busch ziehen könnte, würde einige Trash-TV-Fans wohl kaum überraschen. Für sie ist das durchaus vorstellbar, wie sie unter einem Promiflash-Beitrag zu verstehen geben. "Leute, aber mal ehrlich, haben wir von Nico als werdender Vater was anderes erwartet? Nein", schreibt beispielsweise ein Leser.

Ob bevorstehende Geburt oder nicht, mit Nicos mutmaßlichem Einzug ins Dschungelcamp scheint sich der Großteil nicht anfreunden zu können. Die Fans der RTL-Show reagieren mit Spott. "Dschungelcamp schafft sich ab", "Was ist aus RTL nur geworden?" und "Wenn der dabei ist, seh ich mir das nicht an. Der Kotzbrocken", machen sie ihre Enttäuschung laut. Ein weiterer fasst es zusammen: "Ach man... Nach dem Totalausfall in diesem Jahr hätte höchstens noch ein absoluter Knaller-Cast das Dschungelcamp im nächsten Jahr retten können. Aber es sieht so aus, als hätte RTL aus den Fehlbesetzungen in diesem Jahr kein bisschen was gelernt. Schade um das früher mal so unterhaltsame Format..."

Neben Nico wird bereits über weitere Einzügler spekuliert. Darunter findet sich auch der Name eines weiteren Realitystars: Serkan Yavuz (33) soll 2027 ebenfalls bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein. Seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) war in diesem Jahr dabei – genauso wie sein Seitensprung Evanthia Benetatou (34). Des Weiteren sollen GZSZ-Bekanntheit Isabell Horn (42) und Sängerin Michelle (54) in der kommenden Jubiläumsstaffel dabei sein.

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RTL Nico Legat im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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