Bernhard aus der Oberpfalz hat einen schweren Schicksalsschlag hinter sich – und wagt jetzt bei Bauer sucht Frau einen emotionalen Neuanfang. Der Milchviehhalter verlor seine Frau durch einen Schicksalsschlag. "Allein bin ich seit Juni 23. Da ist meine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war schon eine schwierige Zeit", erzählte der Landwirt in der Show. Seit ihrem Tod kümmert er sich allein um die gemeinsamen vier Kinder. Der Landwirt kann sich nach Jahren der Trauer mittlerweile wieder vorstellen, eine neue Partnerin an seiner Seite zu haben. In der Kuppelshow hofft er darauf, seine zweite große Liebe kennenzulernen und mit ihr einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. "Jetzt sind einige Jahre vergangen und irgendwann hast du das Gefühl, weitergehen zu müssen", betonte der Familienvater.

Den Glauben an die Liebe hat Bernhard nicht verloren: "Ich glaube an die Liebe und hoffe, dass die zweite große Liebe noch mal kommt und dass wir den Rest unseres Lebens zu zweit genießen können." Die künftige Frau an seiner Seite muss sich nicht nur mit ihm verstehen, sondern vor allem mit seinen Kindern: "Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind natürlich meine Kinder. Meine neue Partnerin muss zu mir und den Kindern passen." Langweilig wird es dem Bauern dabei nicht. Neben der Verantwortung für seine vier Kinder stemmt Bernhard einen arbeitsreichen Hofalltag: Er versorgt 80 Milchkühe und bewirtschaftet 120 Hektar Ackerland. Für ihn ist die Arbeit draußen aber weit mehr als nur eine Pflicht – sie ist zugleich sein Rückzugsort. "Das gibt mir schon sehr viel. Da stört mich keiner, da redet mir keiner rein. Das ist für mich eher Erholung als Arbeit", erzählte er.

Ganz auf sich allein gestellt ist der Familienvater bei der Bewältigung des Alltags allerdings nicht. Seine Eltern leben ebenfalls auf dem Hof und können ihn dadurch unterstützen. Auch Tochter Marie hilft ihrem Vater, wo sie kann. Sie bestärkt ihn zudem darin, nach dem schmerzhaften Verlust wieder nach vorne zu blicken. Seine Vorstellung von der Zukunft ist dabei klar. Bernhard sucht eine Partnerin, mit der er den kommenden Lebensabschnitt teilen kann.

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RTL / Stefan Gregorowius Bernhard von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Bernhard von "Bauer sucht Frau", 2026

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