Auf diese Bilder haben Royalfans gewartet: Wenige Monate nach ihrer Lungentransplantation im Sommer zeigt ein neues Video Königin Mette-Marit (53) sichtlich erholt und gut gelaunt in Trondheim. Gemeinsam mit ihrem Ehemann König Haakon (53) landete die 53-Jährige am Abend des 16. November in der Stadt. Die private Reise stand nicht im offiziellen Terminkalender des Königshauses. Die Königin wirkt in den Aufnahmen bester Dinge, aufmerksam und nahbar. Zusammen mit Haakon nimmt sie sich Zeit für persönliche Gespräche mit den Bürgern. Auch Trondheims Bürgermeister Kent Ranum begrüßte das Königspaar. Gegenüber Dagbladet beschrieb er anschließend seinen Eindruck: "Ich fand, die Königin wirkte sehr gesund. Es war ein sehr gutes Gespräch mit einem energischen und positiven Königspaar."

Mette-Marit selbst brachte ihren Aufenthalt gegenüber Adressa knapp und herzlich auf den Punkt: "Sehr schön, wie immer." Ganz ohne Aufregung ging der unangekündigte Abstecher allerdings nicht über die Bühne. Am Morgen des 17. November wehte die Königsflagge nämlich gleichzeitig am Schloss in Oslo und am Stiftsgården in Trondheim – ein Detail, das zunächst für Verwirrung sorgte. Selbst Historiker Trond Norén Isaksen stutzte angesichts der doppelten Beflaggung. "Dass gleichzeitig am Schloss und am Stiftsgården die Königsflagge gehisst wird, ist keine übliche Praxis", erklärte er gegenüber VG. Kurz darauf schaltete sich der Palast ein und löste das Rätsel auf: Kommunikationschefin Guri Varpe sprach von einem Versehen. Zugleich bestätigte sie in einer Mitteilung des norwegischen Königshofs, wo sich die Royals befanden: "Das Königspaar besucht heute Trondheim und wird einen Teil des Tages auf dem Stiftsgården verbringen." Damit war erklärt, warum die Flagge auch vor Ort gehisst worden war.

Für Haakon und Mette-Marit hat Trondheim eine besondere Bedeutung: Am 22. August 2027 soll im dortigen Nidarosdom ihre feierliche Segnung stattfinden. Rund um diesen Termin ist ein ganzes Festwochenende mit mehreren Programmpunkten geplant – darunter auch ein Galadinner, zu dem das Königspaar in den Stiftsgården lädt. Im Anschluss wollen die beiden auf dem königlichen Schiff Norge nach Bergen weiterreisen, wo ebenfalls weitere Feierlichkeiten vorgesehen sind. Der Bürgermeister schaut dem großen Ereignis schon jetzt voller Vorfreude entgegen. "Es ist toll, dass sie hier sind. Man beginnt, die Konturen des großen Ereignisses nächstes Jahr zu erkennen", sagte er gegenüber norwegischen Medien. Auch beim Königspaar selbst habe er diesbezüglich große Vorfreude gespürt: "Es scheint, als würde sich das Königspaar auch darauf freuen, also wird das sehr gut werden."

Anzeige Anzeige

Imago Königin Mette-Marit im September 2026 in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

Anzeige Anzeige