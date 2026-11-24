Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) werden wohl nicht unter den Gästen sein, wenn Prinzessin Kate (44) am 11. Dezember zu ihrem alljährlichen Weihnachtsgottesdienst in die Londoner Westminster Abbey lädt. Laut der Kolumnistin Carole Malone stand eine Einladung an das Paar von Anfang an nicht zur Debatte. In der jüngsten Folge von "Royals Unscripted" erklärte die Journalistin, dass Prinz William (44) seinen Bruder und dessen Ehefrau bei der Veranstaltung nicht in seiner Nähe haben wolle. Als Grund nannte sie, dass Harry und Meghan Kate in der Vergangenheit verletzt und vor den Kopf gestoßen hätten. Daneben befürchtet die Kolumnistin, dass die Sussexes mit ihrem Erscheinen die Aufmerksamkeit vollständig auf sich ziehen könnten. Dadurch würden sowohl Kates festlicher Abend als auch der karitative Zweck des Gottesdienstes in den Hintergrund geraten. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass Harry und Meghan nicht eingeladen wurden, liegt bislang nicht vor.

In dem Format fand die Kolumnistin deutliche Worte: "William hasst Harry und Meghan. Er würde sie nicht in seiner Nähe haben wollen, und Kate gehört zu den Menschen, die sie wirklich verärgert, beleidigt und verletzt haben. Sie sollten niemals dabei sein." Auch zur befürchteten Ablenkung äußerte sich Carole klar: "Wenn Harry und Meghan kämen, wären sie eine totale Ablenkung. Sie würden dafür sorgen, dass sich alles nur um sie dreht." Kate richtet den Gottesdienst seit 2021 jedes Jahr aus. Dieses Mal werden mehr als 1.600 Gäste in der Abbey erwartet. Dazu zählen hochrangige sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie und Menschen, die sich für ihre Gemeinschaft eingesetzt haben. William und die gemeinsamen Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sollen Kate begleiten. In den vergangenen Jahren waren außerdem ihre Eltern Carole und Michael Middleton (77) sowie ihre Geschwister Pippa und James dabei.

Der diesjährige Gottesdienst steht ganz im Zeichen von Liebe, Freundlichkeit und gegenseitiger Fürsorge. Wer nicht persönlich vor Ort ist, kann die Feier an Heiligabend im Fernsehen verfolgen. 2020 hatten sich Harry und Meghan als aktive Mitglieder des Königshauses zurückgezogen. In der Folge übten sie wiederholt öffentlich Kritik an der Königsfamilie. Das letzte Weihnachtsfest, das die Sussexes gemeinsam mit den Royals in Großbritannien verbrachten, liegt inzwischen Jahre zurück. Im Jahr 2018 waren der Herzog und die Herzogin von Sussex noch als arbeitende Royals im Einsatz. Damals nahmen beide noch offizielle Pflichten für das Königshaus wahr und feierten auf dem Sandringham-Anwesen. Seitdem zeigte sich das Paar nicht mehr bei den traditionellen royalen Weihnachtsfeierlichkeiten. Ob es abseits des Gottesdienstes im Dezember zu einem Treffen mit Mitgliedern der Familie kommen könnte, ist bisher nicht bekannt.

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Getty Images Prinzessin Kate bei "Together At Christmas" in Westminster Abbey 2024

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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