Mit ihrer Rückkehr nach Großbritannien im vergangenen August haben Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) für reichlich Aufsehen gesorgt. Sechs Jahre nach ihrem Abschied vom britischen Königshaus und dem Neuanfang in den USA zogen die beiden samt ihrer Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) unerwartet wieder in die alte Heimat zurück. Seitdem wird eifrig darüber gerätselt, was das Paar zu diesem Schritt bewogen hat. Zuletzt hatte Page Six berichtet, dass vor allem Harrys Aufenthaltsstatus in den USA hinter der Entscheidung stecken könnte. Diese Darstellung lässt das Sussex-Paar nun nicht auf sich sitzen: Ein Sprecher der beiden hat die Behauptung gegenüber Newsweek mit deutlichen Worten dementiert. "Was sein Visum angeht, ist der Bericht vollkommen falsch", stellte er klar. Damit tritt das Team des Herzogs Gerüchten entgegen, wonach etwaige Probleme mit seinem US-Visum den unerwarteten Ortswechsel der vierköpfigen Familie nach England ausgelöst haben sollen.

Harry selbst hatte bereits im Oktober ganz andere Gründe für den Neuanfang in seiner Heimat genannt. Im Gespräch mit dem GQ Magazine erklärte der Royal, dass vor allem die Einschulung von Archie und Lilibet in Großbritannien bei der Entscheidung wichtig gewesen sei. Nach den ersten Wochen zog er ein positives Fazit: "Ich dachte immer, dass ich das irgendwann versuchen würde oder dass wir es versuchen würden, aber jetzt sind sie seit zwei Wochen in der Schule. Sie lieben es, und es bietet ihnen einfach eine ganz andere Erfahrung." Besonders am Herzen liege ihm, dass seine Kinder mit zwei verschiedenen kulturellen Lebenswelten aufwachsen. Eine Kritik am amerikanischen Bildungssystem wolle er damit keinesfalls zum Ausdruck bringen, stellte der Herzog klar. Darüber hinaus sei ihm auch die räumliche Nähe zu seiner Familie ein wichtiges Anliegen gewesen. Er wolle "wieder näher bei meiner Familie sein und länger als nur ein paar Tage oder eine Woche hier und da auf britischem Boden verbringen", verriet er dem Magazin.

Page Six hatte sich in seinem Bericht auf eine Quelle aus US-Regierungskreisen berufen. Demnach sei Harrys Visum abgelaufen und nicht umgehend erneuert worden. Ein früherer Bediensteter des US-Außenministeriums wandte allerdings ein, dass derartige Verzögerungen durchaus im Rahmen regulärer Bearbeitungszeiten liegen könnten. Dennoch verknüpfte das Portal die mutmaßlichen Visum-Schwierigkeiten mit dem überraschenden Wegzug der Sussexes aus Kalifornien – und brachte zugleich Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Vereinigten Staaten ins Spiel. Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang jedoch für keine dieser Annahmen. Die Debatte um Harrys Visum ist allerdings nicht neu: Nachdem er in seinen Memoiren "Reserve" über früheren Drogenkonsum geschrieben hatte, wollte die konservative Heritage Foundation seine Visumunterlagen öffentlich machen lassen. Mit ihrer Klage scheiterte die Organisation jedoch. Auch Forderungen, Donald Trump (80) solle dem Prinzen das Visum entziehen, blieben ohne Folgen. Der US-Präsident erklärte schließlich, er werde Harry nicht aus dem Land ausweisen lassen.

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Imago Prinz Harry und Meghan nehmen am Scar Tree Walk in Birrarung Marr in Melbourne teil, April 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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