Anya Elsner (22) überrascht ihre Fans mit einem pikanten Geständnis. Nach der Ausstrahlung der zweiten Folge von Prominent verwandt beantwortete die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf Instagram die Fragen ihrer Community. Ein Follower wollte wissen, ob sie während der Dreharbeiten in Südafrika vergeben gewesen sei. Sie gestand ehrlich, dass sie damals tatsächlich in einer festen Beziehung gewesen sei. Sie habe damit "den gleichen Fehler wie Nico begangen". Beide hatten in der Show etwas am Laufen. Damals war er in einer Kennenlernphase mit seiner heutigen Verlobten. Anyas Partnerschaft überstand die Zeit nach der Show allerdings nicht. "Nur habe ich mich nach Drehschluss von ihm getrennt, weil ich im Nachhinein Reue gezeigt habe und ihm nie mehr normal in die Augen schauen könnte", erklärte die Influencerin.

In der Fragerunde ging Anya auch auf ein weiteres emotionales Thema ein, das in der zweiten Folge von "Prominent verwandt" zur Sprache gekommen war: den eskalierten Streit mit ihrer Mutter Katrin Elsner. Nach der Trennung ihrer Eltern hatte Anya die Schuld bei ihrer Mutter gesucht, obwohl ihr Vater derjenige gewesen war, der fremdgegangen war. Die Beziehung zu Katrin sei damals an einem absoluten Tiefpunkt angekommen, erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Ihr Vater, der zu dieser Zeit ihre einzige Bezugsperson gewesen sei, sei ausgezogen. Sie selbst habe dagegen bei ihrer Mutter bleiben müssen. Heute blickt Anya selbstkritisch auf ihr damaliges Verhalten zurück. "Ich war selber so gebrochen, dass ich das alles auf meine Mama projiziert habe, um ihr einen reinzudrücken..", gestand sie ihren Followern und ergänzte: "Ich hab beim Spiel nur an mich selber gedacht und da lag der Fehler."

Schon vor drei Monaten hatte Nico Legats Partnerin Laura Parrinello Anya öffentlich Untreue vorgeworfen. Unter einem Video der Influencerin hatte sie kommentiert: "Bist ja auch fremdgegangen, warst ja auch in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt." Damals hatte Anya zu diesem Vorwurf noch geschwiegen. Mit ihrem jetzigen Geständnis bestätigte sie nun, was Laura bereits behauptet hatte: Sie war während der Dreharbeiten vergeben gewesen. Über ihre Annäherung an Nico hatte Anya dagegen schon damals offen gesprochen. "Wir waren direkt auf einem Nenner. Wir waren eigentlich von Anfang an ziemlich close miteinander. Dann ist es halt einfach so passiert", hatte sie erklärt. Zudem hatte Nico ihr nach ihren Angaben Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft außerhalb der Show gemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

Anzeige Anzeige