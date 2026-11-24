Der Streit um den Nachlass von Anne Heche (†53) spitzt sich weiter zu: Jennifer und John Durand, die Eigentümer des Hauses, in das die Schauspielerin im August 2022 mit ihrem Auto gefahren war, gehen nun juristisch gegen ihren Sohn Homer Laffoon (24) vor. Aus aktuellen Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass sich das Ehepaar gegen Homers Antrag auf Genehmigung der ersten Nachlassabrechnung wehrt. Als Gläubiger wollen die Durands verhindern, dass Homer Geld aus dem Erbe erhält, solange die finanziellen Angelegenheiten nicht abschließend geklärt sind. Auch über seine Vergütung als Nachlassverwalter soll das Gericht vorerst nicht entscheiden. Zunächst müsse Homer entsprechende Belege für seine Angaben vorlegen. Darüber hinaus fordern die Durands einen verbindlichen Zeitplan, der sowohl die noch offenen Steuerangelegenheiten als auch sämtliche weiteren Aufgaben rund um die Erfassung und Abwicklung des Nachlasses umfasst.

Mit ihrem Vorgehen wollen sich Jennifer und John einem bereits eingereichten Einspruch von Lynne Mishele anschließen, wie TMZ berichtet. Sie hatte das Haus zum Zeitpunkt des Unfalls gemietet und führt wegen des Vorfalls einen Rechtsstreit um zwei Millionen Dollar. In einer früheren Eingabe hatte Lynne klargestellt, dass sie in ihrem Verfahren keiner endgültigen Einigung zugestimmt habe. Homers Anwälte sollen dies jedoch anders dargestellt haben. Darüber hinaus sehen sie Unstimmigkeiten in der ersten Nachlassabrechnung. Darin seien einerseits rund 350.000 Dollar als verfügbare Vermögenswerte aufgeführt. An anderer Stelle würden sich die Vermögenswerte jedoch auf insgesamt 514.741,09 Dollar belaufen. Hinzu kämen 141.658,79 Dollar an Bargeld. Außerdem fordert die ehemalige Mieterin Aufklärung über den Verbleib von Annes zehn Diamantringen. Homer hält dagegen, dass seine Mutter nur ein geringes Vermögen hinterlassen habe. Dem Nachlass stünden vielmehr Schulden in Höhe von sechs Millionen Dollar gegenüber.

Im August 2022 war Anne mit ihrem Wagen in das Haus gefahren, in dem Lynne damals lebte. Wenige Tage später starb die Schauspielerin im Alter von 53 Jahren. Als Todesursache nannte die Gerichtsmedizin das Einatmen von Rauch und die Brandverletzungen, die Anne bei dem Unfall erlitten hatte. Zudem wurde in einer Blutprobe der inaktive Kokain-Abbaustoff Benzoylecgonin nachgewiesen. Homer ist Annes ältester Sohn und wurde mit der Abwicklung ihres hoch verschuldeten Nachlasses betraut. Die finanziellen Forderungen der Hauseigentümer und der damaligen Mieterin haben inzwischen zu einem Rechtsstreit geführt, der sich seit Monaten hinzieht. Wann das Gericht über die erste Nachlassabrechnung und die Einwände der Gläubiger entscheiden wird, ist bisher nicht bekannt.

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Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

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Getty Images Anne Heche und ihr Sohn Homer im November 2021

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