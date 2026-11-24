Marvel-Fans dürfen sich auf ein gewaltiges Kinoereignis freuen: Das Studio hat jetzt den finalen Trailer zu "Avengers: Doomsday" veröffentlicht. Damit stimmt Marvel die Zuschauer auf das nächste große Superheldenspektakel ein. Im fünften "Avengers"-Film geraten beliebte Helden aus gleich drei verschiedenen Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs. Gemeinsam müssen sie sich einer Bedrohung stellen, die ihre gesamte Existenz gefährdet. Im Mittelpunkt des gigantischen Kampfes steht ein alter Bekannter in ganz neuer Rolle: Robert Downey Jr. (61) spielt nach seiner langjährigen Zeit als Iron Man diesmal Doctor Doom. Neben den Avengers ziehen auch die X-Men und die Fantastic Four in die Schlacht. Lange gedulden müssen sich deutsche Marvel-Fans nicht mehr. Ab dem 16. Dezember 2026 läuft das universenübergreifende Team-up hierzulande im Kino – das ist schon in wenigen Wochen. Wer sich den Kinobesuch also noch nicht im Kalender eingetragen hat, sollte das schleunigst nachholen.

Doctor Doom kommt ursprünglich von Erde-828. Dabei handelt es sich um die Welt, die Zuschauer bereits aus "The Fantastic Four: First Steps" kennen. Auf die Figuren aus diesem Universum treffen die X-Men von Erde-10005 und die Avengers von Erde-616, dem Hauptuniversum des MCU. Alle drei Welten schweben in Gefahr, denn sogenannte Inkursionen bedrohen sie. Bei diesem Phänomen stoßen Paralleluniversen zusammen – eines oder sogar beide können dabei vernichtet werden. Doom soll sich den Heldenteams zunächst als Verbündeter präsentieren, in Wahrheit aber eigene Pläne verfolgen. Auch das Ensemble kann sich sehen lassen: Unter anderem sind Anthony Mackie (48) als Sam Wilson, Chris Evans (45) als Steve Rogers, Chris Hemsworth (43) als Thor, Florence Pugh (30) als Yelena Belova und Tom Hiddleston (45) als Loki mit dabei. Besonders bewegend ist ein anderes Detail. Der inzwischen verstorbene Patrick Stewart (†86) ist in dem Film zum letzten Mal auf der Kinoleinwand zu sehen. Trotz der vielen Figuren und Welten soll die Laufzeit übrigens nur knapp 150 Minuten betragen.

Zu den Rückkehrern gehört auch Hailee Steinfeld (29), die erneut in die Rolle der Bogenschützin Kate Bishop schlüpft. Bestätigt hatten Marvel Studios und Disney Animation ihre Beteiligung zuvor mit einem witzigen Clip auf Instagram. Darin wollte die Schauspielerin eigentlich ihren Film "Hexed" bewerben. Doch dann wurde sie von einem schwarzen Regiestuhl abgelenkt, der anscheinend versehentlich geliefert worden war. Auf dem Stuhl prangte ihr Name, zudem war er mit einer grünen Schleife versehen. Erst der Begleittext zu dem Video löste das Rätsel auf: Nach "Hexed" ist Hailee auch in "Avengers: Doomsday" zu sehen. Für Robert ist der Film eine ganz besondere Rückkehr ins Marvel-Universum. Jahrelang hatte er als Tony Stark alias Iron Man an der Seite der Avengers gekämpft. Diesmal steht er den bekannten Figuren aber als mächtiger Gegenspieler gegenüber. Statt eines Helden spielt der Schauspieler also einen Bösewicht, mit dem sich die Superhelden aus allen drei Universen anlegen müssen.

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Disney / 2026 Marvel. All Rights Reserved. "Avengers: Doomsday"

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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