Roland Riebeling spricht offen über die Schattenseiten seines Berufs und gibt zu, dass ihn als Vater immer wieder ein schlechtes Gewissen plagt. Im Gespräch mit dem Magazin kulturwest gewährte der "Tatort"-Star jetzt Einblicke in sein Familienleben. Dreharbeiten, Theaterproben und seine Lehrtätigkeit sorgen demnach dafür, dass er oft nicht bei seinen beiden Söhnen sein kann. Die Jungen wachsen in Bochum in einer besonderen Familienkonstellation auf: Neben Roland und seinem Ehemann übernimmt auch ein befreundetes Mütterpaar die Elternrolle. Ihren Lebensmittelpunkt haben die Kinder hauptsächlich bei ihren Müttern. Grundsätzlich sieht Roland in dem ungewöhnlichen Modell viele Vorteile. Gegenüber kulturwest bezeichnete er vier Eltern sogar als "Luxus". Der Grund: Die Aufgaben und die Verantwortung für die Kinder lasten nicht auf zwei, sondern auf mehreren Schultern. Gegründet haben die vier Erwachsenen ihre Familie vor mehr als 18 Jahren. Seitdem verstehen sie sich laut dem Schauspieler gut. Im Mittelpunkt steht für alle, gemeinsam für die beiden Jungen da zu sein.

Zwar teilen sich vier Erwachsene die Verantwortung, und auf jeden von ihnen ist Verlass. Trotzdem macht sich der Schauspieler regelmäßig Vorwürfe, wenn er wegen seiner Arbeit fehlt. Seine Söhne sehen das inzwischen deutlich gelassener als ihr Vater. Wenn er mal wieder mit sich hadert, weil zu wenig gemeinsame Zeit bleibt, sind sie es, die ihn beruhigen. Ganz reibungslos verlief der Start in das Familienleben allerdings nicht. Die besondere Konstellation brachte anfangs bürokratische Probleme mit sich. Für die Geburtsurkunde des ersten Sohnes gab es in Deutschland damals schlicht kein Formular, das vier Elternteile vorsah. Die Anmeldung des Erstgeborenen beim Standesamt entwickelte sich deshalb zu einer echten Hürde für die Familie. Inzwischen ist die rechtliche Situation entsprechend geregelt.

Die sportlichen Interessen seiner Söhne spielen in Rolands Alltag ebenso eine bedeutende Rolle. Eine der Mütter war früher Olympionikin. Um bei Aktivitäten mit seinen Jungs mithalten zu können, schloss der Schauspieler sogar eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ab. Mit der Bekanntheit ihres Vaters gehen die beiden Söhne ganz unterschiedlich um, wie Roland dem Express erzählte. Der Jüngere prahlt bei seinen Freunden gerne mit der "Tatort"-Rolle seines Papas. Der Ältere hingegen fragt besorgt nach, wie sein Vater den Trubel um seine Person aushält. Rolands Ehemann nimmt den Promistatus seines Partners dagegen gelassen hin. Ein besonderes Lob erhielt der Darsteller ausgerechnet beim Training: Zwei junge Männer erkannten ihn dort als Fernsehvater aus der Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)". Einer der beiden erklärte, dass er sich auch so einen Papa wünsche. Dieser Moment berührte Roland, denn seine Figur in der Serie vermittelt ein warmherziges und nahbares Vaterbild.

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Imago Roland Riebeling beim Screening von "Tatort: Der Glücklichmacher" im Rahmen des Film Festival Cologne 2026

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Imago Schauspieler Roland Riebeling an der Jahrhunderthalle in Bochum am 8. Januar 2021

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