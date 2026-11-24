Senna Gammour (46) sieht sich im Netz mit massiven Anfeindungen konfrontiert. Am Montagabend veröffentlichte die Sängerin in ihrer Instagram-Story den Screenshot einer Nachrichtenanfrage, in der sie nicht nur aufs Übelste beschimpft, sondern auch bedroht wird. Sollte es jemals zu einer persönlichen Begegnung kommen, droht der Absender dem Monrose-Star mit körperlicher Gewalt. Die Nachricht stammt von einem Profil, das lediglich unter den Initialen DD angezeigt wird. Wer sich hinter dem Account verbirgt und was die Person zu diesen heftigen Attacken veranlasst hat, geht aus dem veröffentlichten Screenshot nicht hervor. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte Senna ihre Reichweite noch für einen deutlich erfreulicheren Anlass genutzt: Gerade einmal zwei Minuten vor der Veröffentlichung der Hassnachricht warb die Musikerin für die geplante Jubiläumsshow "20 Jahre Monrose", die sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen Bandkollegin Bahar Kizil (38) auf die Beine stellen möchte.

In der Nachricht überschreitet der Absender gleich mehrere Grenzen: Neben sexistischen und behindertenfeindlichen Beleidigungen finden sich darin auch abfällige Bemerkungen über Sennas Erziehung sowie eine unverhohlene Gewaltandrohung. "Na, du Nutte. Wie behindert bist du eigentlich? Dass du es bist, steht nicht zur Debatte. Bei deiner Erziehung ist definitiv zu selten die Hand zum Einsatz gekommen. Ich wünsche mir, dich irgendwann zu treffen. Dann holen wir das nach, meine kleine Hure", heißt es in der Nachricht, die die Sängerin auf Instagram öffentlich machte. Zwar ist auf dem kleinen Profilbild des Accounts eine dunkelhaarige Person in einem schwarzen Oberteil zu erkennen, Rückschlüsse auf deren Identität lassen sich daraus jedoch nicht eindeutig ziehen. Senna ließ den Screenshot für sich sprechen und verzichtete auf einen mündlichen Kommentar. Ob die Musikerin inzwischen rechtliche Schritte gegen den Verfasser eingeleitet hat oder anderweitig gegen die Drohung vorgeht, ist bislang nicht bekannt.

Eigentlich hatte Senna ihre Instagram-Story an diesem Abend dazu genutzt, die Vorfreude auf das bevorstehende Monrose-Jubiläum zu schüren. So teilte die Sängerin den Beitrag eines Fans, der auf einer schwarz-pinken Grafik sein VIP-Ticket für die Show "20 Jahre Monrose" präsentierte. Neben mehreren Herzaugenemojis waren darauf die Worte "Freu mich sehr auf dich" und die Frage "Kommt jemand mit?" zu lesen. Senna markierte in ihrer Story auch ihre ehemalige Bandkollegin Bahar und untermalte den Beitrag passend zum Anlass mit dem Monrose-Song "Yesterday's Gone". Doch während sich zunächst noch alles um die Begeisterung für das gemeinsame Bühnenprojekt der beiden Musikerinnen drehte, gewährte Senna ihren Followern unmittelbar danach mit der Veröffentlichung der Hassnachricht einen Einblick in die Schattenseiten ihres Lebens in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Senna Gammour, März 2022

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

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