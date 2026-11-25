Palina und Julian Claßen (33) schweben im Babyglück! Nur wenige Tage nachdem ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt gekommen ist, zeigen sich die beiden jetzt zum ersten Mal als dreiköpfige Familie. In einem gemeinsamen Instagram-Reel steht das Babybett ihres Sohnes mitten zwischen den frischgebackenen Eltern. Zunächst bewegt sich das Paar langsam aufeinander zu, dann richten beide ihre Blicke gemeinsam auf ihren Nachwuchs und schauen liebevoll zu ihm hinunter. Anschließend schließen sich die beiden innig in die Arme.

Viele Worte brauchte das Paar nicht, um seine Gefühle auszudrücken. "Wenn Liebe zu Leben wird", beschriften sie das Video. Bei der Community kommt das erste Familienvideo bestens an: In der Kommentarspalte sammeln sich unzählige Glückwünsche und liebe Worte. Auch einige prominente Kollegen meldeten sich bei den frischgebackenen Eltern. "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Nur das Beste für euch drei", beglückwünschte Sarah Engels (34) die zwei. Twenty4tim (26) zeigte sich ebenfalls gerührt. "Wie schön. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, die definitiv jetzt auf euch zukommen wird", kommentierte er.

Der Nachwuchs der Social-Media-Bekanntheiten erblickte am 23. November das Licht der Welt. Palina und Julian stellten ihren Schatz gleich der ganzen Welt vor. "Amari Claßen. Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen", verkündeten sie ihr Babyglück auf Instagram. Julian fügte noch hinzu: "Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf. Wir sind so glücklich!" Dazu teilten sie einen Schnappschuss, auf dem der Kleine nach den Fingern seiner Eltern greift.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und schwangere Palina Claßen

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Instagram / palinaclassen_ Julian und Palina Claßen am Bett ihres Neugeborenen, November 2026

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