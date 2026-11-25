Fans des Realityformats müssen sich nicht mehr lange gedulden: Die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany startet am Freitag, dem 27. November 2026. Das hat der Streamingdienst Joyn jetzt bestätigt. Die Folgen gehen damit zwei Tage vor dem ersten Advent online, rund drei Wochen später als ursprünglich vorgesehen. Wieder ziehen prominente Zweierteams in eine Selbstversorger-WG in den österreichischen Alpen. Dort müssen sie auf engstem Raum miteinander auskommen und kämpfen um den Titel der größten Rampensau. Schon zum Auftakt fliegen allerdings die Fetzen: Zwischen den Realitystars Nadja Großmann und Brenda Brinkmann (23) eskaliert ein Streit, der für beide endgültige Konsequenzen haben soll. Doch auch andere Bewohner erleben emotionale Momente: Marlisa Rudzio (37) und William Raab müssen im Forsthaus um ihre Liebe kämpfen. Theresia Fischer (34) lässt sich derweil auf einen heftigen Flirt mit Paolo, dem Vater von Giuliano Lorenzo Hediger, ein. Dabei soll es nicht nur bei Blicken und Worten bleiben – die Vorschau kündigt auch innige Szenen an.

Warum sich der Start so kurzfristig um drei Wochen verschoben hat, erklärt Joyn inzwischen mit produktionstechnischen Gründen. Diese seien mittlerweile geklärt. Franziska von Malsen, Vice President Reality bei ProSiebenSat.1, verspricht den Zuschauern jede Menge Unterhaltung: "Die neue Staffel 'Forsthaus Rampensau Germany' ist die vielleicht lustigste in der #ForsthausRampensau-Geschichte. Ein großartiges Spaßprogramm für alle, die in der Adventszeit nicht nur Lust auf besinnliche Momente haben." Auf Komfort dürfen sich die Kandidaten nicht einstellen: Auf etwa 1.300 Metern Höhe teilen sie sich rustikale Räume und schlafen in Stockbetten. Neben dem gemeinsamen Alltag müssen sie auch ihr Rampensau-Potenzial unter Beweis stellen. Zugleich gilt es, zu verhindern, von den Mitbewohnern aus der Show gewählt zu werden. Zum Cast gehören unter anderem Claudia Obert (65), Katy Bähm (33), Gigi Birofio (27), Filip Pavlovic (32), Marco Cerullo (38), Silva Gonzalez (47) und Stephen Dürr (52). Produziert wird die Staffel von Madame Zheng.

Hinter der Verschiebung hatte laut einem Bericht der Bild ein schwerwiegender Vorwurf gestanden. Stella, die mit ihrer Schwester Brenda angetreten war, soll einem anderen Teilnehmer Vergewaltigung vorgeworfen haben. Der betroffene Realitystar hatte die Anschuldigung ausdrücklich und entschieden zurückgewiesen. Joyn hatte das aufgezeichnete Material daraufhin erneut prüfen lassen. Nach Angaben des Blatts hatte die Sichtung keine Hinweise auf eine sexuelle Grenzüberschreitung ergeben. Herausgeschnitten worden sei lediglich eine etwa vier Sekunden lange Szene, in der Stella einen Mann geküsst haben soll. Den Ermittlungsbehörden hatte laut dem Blatt keine Strafanzeige der Kandidatin vorgelegen. Anfragen des Blatts hatte Stella unbeantwortet gelassen. Die Ungewissheit um den Sendestart hatte auch Marlisa zugesetzt. Die Influencerin hatte im "Blitzlichtgewitter"-Interview verraten, wie sehr sie das anhaltende Schweigen über William und die Hintergründe der Staffel belastet hatte. Zwischenzeitlich war eine Veröffentlichung erst Anfang 2027 erwartet worden. Deshalb hatte Marlisa eine Auszeit auf Zypern geplant.

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Joyn Theresia Fischer und Claudia Obert, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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